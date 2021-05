La sfida di Luca Colombo: attraversare lo Stretto di Messina con una moto da cross

Luca Colombo, persona conosciuta in Italia per le sue imprese con la moto da cross, è pronto ad una nuova avventura. Questa volta lo sportivo vuole attraversare lo Stretto di Messina con la sua due ruote. Impossibile? Assolutamente no. Luca ha già compiuto una traversata, precisamente nel 2017, quando sempre con la moto da cross attraversò il lago di Como. Il mezzo, una Honda CRF 450R fornita da Red Moto di Desio e preparata da Giorgio Lumini, sarà dotata di pattini nautici per poter camminare sull’acqua.

La ruota posteriore sarà invece dotata di palette speciali che forniranno l’energia necessaria affinché la due ruote possa sfrecciare nel mare. Luca dovrà percorrere la distanza di 3,2 km partendo da Torre Faro, in provincia di Messina, fino ad arrivare in località Cannitello, nei pressi di Villa San Giovanni, quindi in Calabria. La partenza avverrà tra i giorni 17 e 23 maggio. Le condizioni meteo dovranno essere ottimali per questo lo sportivo dovrà scegliere un giorno in questa finestra temporale.

Luca e il suo primato mondiale

Colombo, di origini milanesi, detiene anche il primato mondiale di velocità sull’acqua. Con la sua moto da cross ha sfrecciato sull’acqua a 104 chilometri orari il 6 luglio 2019. Dopo due anni, e diversi mesi di preparazione, Luca è pronto a compiere un’altra delle sue imprese, stavolta percorrendo appunto quei pochi chilometri che seperano la Sicilia dalla Calabria.

Per arrivare a destinazione il motociclista non dovrà mai scendere al di sotto della velocità critica di 30 nodi (55,6 km/h), fattore decisivo per poter “volare” sul pelo dell’acqua senza affondare. La moto avrà infatti bisogno di una propulsione costante: ciò permetterà al mezzo di avere la velocità necessaria ad affrontare la traversata.

Le imprese di Colombo sono molto seguite non solo nel nostro Paese, ma anche nel resto del mondo. La notizia del progetto di Luca è stata ripresa anche da numerose testate giornalistiche, sia locali che nazionali, come ad esempio Milano Today. Non ci resta che attendere quindi la partenza del motociclista, pronto a planare sull’acqua a tutta forza.