La proposta dell’assessore ai servizi sociali: chi recepisce il reddito di cittadinanza pulirà le spiagge

Una proposta interessante, quella di Stefano Gnutti, assessore ai servizi sociali di Bordighera, ideatore di un progetto volto a coinvolgere coloro che recepiscono il reddito di cittadinanza nella pulizia della spiagge, specie durante la stagione estiva, da giugno ad agosto.

Il progetto, entro pochi giorni, verrà depositato al Centro per l’impiego di Ventimiglia per l’approvazione e Gnutti, intanto, afferma che, essendo le spiagge un biglietto da visita, incrementando il personale a disposizione, sarà possibile garantire che il litorale sia costantemente tenuto in ordine.

Il progetto dell’assessore

Se l’azienda Docks, preposta allo smaltimento dei rifiuti, proprio nel periodo di maggior afflusso turistico, da giugno a settembre, raddoppierà i turni di raccolta dell’immondizia presso gli operatori turistici e commerciali, l’assessore, dal canto suo, vuol contribuire alla pulizia delle spiagge, affinchè siano sgombere da rifiuti. A suo dire, la creazione di una squadra destinata esclusivamente alla pulizia del litorale, servirà a potenziale la raccolta differenziata, salvaguardando l’ambiente proprio nel periodo più frequentato dai turisti.

“Il litorale non deve diventare ricettacolo di immondizia”, afferma Gnutti. Da qui la necessità del Comune di potenziare ulteriormente il personale destinato a pulire le spiagge, sgomberandolo da bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, cartacce e lattine. E se coloro che recepiscono il reddito di cittadinanza aiutano alcuni il Comune nella gestione dei giardini pubblici e nella manutenzione delle piante; altri nella gestione della Biblioteca internazionale, ora potranno provvedere anche alla cura delle spiagge, in un periodo dell’anno che rende più difficoltose le operazioni di smaltimento dei rifiuti differenziabili e di pulizia dell’ambiente circostante.

Domenica scorsa, invece, un esercito di volontari si è mobilitato per ripulire la spiaggia di Rattaconigli, setacciando il litorale per ripulirlo dai rifiuti. Al termine della “giornata di pulizia” sono stati raccolti svariati chilogrammi di plastica, mozziconi di sigarette, ferri etc. L’iniziativa è stata organizzata, in questo caso, dall’associazione BordiEventi ed ha visto coinvolte le associazioni GazeBo e Conchiglia Blu, oltre all’associazione nazionale Alpini e alla Dock Lanterna che si è occupata dello smaltimento dei rifiuti.