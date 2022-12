La prima lista di francobolli italiani per il 2023

Ascolta questo articolo

Finalmente ecco la lista per i francobolli del 2023 curati dal nuovo ministero delle imprese e del made in Italy. La lista si presenta già corposa con 52 voci molte delle quali hanno più di un francobollo.

Come sempre spazio alle serie storie Natale ed Europa in primis, ma poi omaggi a persone recentemente scomparse come Piero Angela e Franco Frattini. Tra questi anche uno dedicato alla Regina Elisabetta. Mentre per la capitale della cultura italiana è il turno di Bergamo e Brescia.

Abbiamo ancora Italo Calvino (100 anni dalla nascita) e Alessandro Manzoni (150 dalla scomparsa) ed anche Lelio Luttazzi ed il Vocabolario Zingarelli; e poi Don Minzoni e Don Pino Puglisi.

Una serie de “il Patrimonio artistico e culturale italiano” sarà dedicata con 6 valori ai Carnevali più antichi d’Italia e più precisamente Venezia, Fano, Putignano e Dauno, Acireale, Cento e Viareggio (molti di questi già in passato sono stati francobollati) ed ancora una seconda dedicati alle “Radici del Made in Italy” riguarderanno: La bottega del Verrocchio, Botticelli, Leonardo da Vinci, Perugino – nel 500°anniversario dalla scomparsa, Ghirlandaio, Botticini, Signorelli – nel 500° anniversario dalla scomparsa.

Il senso civico ricorderà con 4 francobolli la Guerra in Ucraina, dedicandolo alla Salvaguardia dei diritti e delle libertà, con sovrapprezzo per i profughi: le chiese di Kiev, il teatro di Mariupol’, la piazza di Leopoli, il porto di Odessa.

Il programma prevede come sempre un ampio spazio allo sport, dalla pallavolo (con gli europei sia maschili che femminili), alla Ducati campione del mondo in MotoGp 2022, alla ryder cup e non solo; così come tanti i marchi che finiranno sui dentelli.

Ancora non sappiamo le date ed i valori facciali dei singoli francobolli che saranno sicuramente oggetto di aggiornamenti, anche in merito al primo che uscirà e che come sempre saranno venduti tramite gli sportelli di Poste Italiane con annessi tutta una serire di prodotti correllati.