Ha emozionato tutti la storia della piccola Nza, la bambina curda di 9 mesi, operata al cuore all‘Ospedale Monaldi di Napoli, perché affetta da un grave difetto cardiaco.

Dall’ospedale partenopeo che ha compiuto il miracolo, salvandole la vita, fanno sapere che l’intervento è andato bene e che Nza verrà dimessa la prossima settimana.

L’annuncio del governatore De Luca

Il lieto annuncio della riuscita dell’intervento e delle buone condizioni della bambina è stato fatto, in diretta web, venerdì, dal governatore della Campania Vincenzo De Luca che ieri ha visitato Nza, ancora ricoverata all’Ospedale dei Colli. Queste le parole di De Luca: “Sulla bimba, arrivata a Napoli su iniziativa della Regione è stato eseguito un intervento al cuore molto delicato. La bimba è in condizioni eccellenti sarà dimessa la prossima settimana. Per tutti noi è motivo di orgoglio. È stata operata al Monaldi dal professor Guido Oppido”.

“La piccola Nza – ha detto ieri il presidente della Regione – sta molto meglio e questo riempie il cuore di gioia. Un ringraziamento speciale al professor Guido Oppido e a tutta l’unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli per l’intervento e le cure prestate. Da Napoli, dalla Campania, in un momento difficile, sono ore di apprensione e di angoscia per tutti noi, un messaggio di speranza, pace e solidarietà”

Nza, di origine irachena, rischiava di morire per via di una ridotta ossigenazione del sangue dovuta al problema al cuore congenito e anche un semplice pianto le poteva essere fatale. La piccola è atterrata all’aeroporto di Capodichino l’11 febbraio. I costi della sua operazione sono stati sostenuti dalla Regione Campania poichè la piccola, essendo straniera, non ha diritto all’assistenza da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Ora che verrà dimessa, Nza potrà condurre, finalmente, una vita normale come tutti i bimbi della sua stessa età.