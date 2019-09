Un piccolo angelo di appena 6 anni è volato via, lasciando questa Terra che tanto la stava facendo soffrire: Diana non ce l’ha fatta ad aspettare ancora, non ce l’ha fatta ad aspettare quel donatore compatibile che tutti speravano arrivasse da un momento all’altro.

Ma ieri sera le sue condizioni si sono aggravate ed ha salutato tutti per sempre.

Diana era affetta da una grave malattia ematologica nota come aplasia midollare ed era ricoverata all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove era in attesa di essere sottoposta ad un trapianto di midollo.

Diversi appelli della famiglia e tante le manifestazioni per cercare di dare una mano a Diana e ai tanti malati che aspettano con ansia un donatore compatibile, ma per lei non è mai arrivato.

Michele Bisceglia, papà di Diana, qualche settimana fa aveva gridato in ogni modo possibile: “Aiutate la mia Diana” ma nessuno ha potuto far nulla per la sua piccola.

Molto commoventi le parole di un amico di famiglia che ha voluto salutare Diana sul suo profilo social…