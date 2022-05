La notizia è arrivata poco fa, Papa Ratzinger: ecco cos’è successo

Ascolta questo articolo

Considerato uno die più illustri teologi della Chiesa, nato in Germania nel 1927, Joseph Ratzinger è il papa emerito della Chiesa cattolica. È stato il 265º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013 con il nome di Papa Benedetto XVI.

Ratzinger è stato il settimo pontefice tedesco nella storia della Chiesa cattolica. L’11 febbraio 2013 ha annunciato la sua rinuncia nel concistoro ordinario.Come suo successore è stato eletto papa Francesco al quinto scrutinio il 13 marzo 2013 durante il conclave tenutosi nello stesso anno.

La sconvolgente notizia su Ratzinger

Discendente da un’antica famiglia di agricoltori della Bassa Baviera non particolarmente benestante durante il suo periodo di Papa ha fatto davvero tante riforme, dalle modifiche delle norme in materia di conclave, alla riforma della Curia, passando per i tempi del Concilio Vaticano II, in un periodo molto delicato per la chiesa.

Per via del peggioramento delle sue condizioni di salute, con una scelta che fece discutere e non poco, l’11 febbraio 2013 annunciò le sue dimissioni. Prima di lui solamente altri sette Pontefici presero una decisione così particolare. Ora è appena arrivata una notizia davvero incredibile su du lui… notizia che ha immediatamente fatto il giro del web, destando incredulità tra gli utenti perchè nessuno si sarebbe ai aspettato di leggere una cosa del genere che, se fosse confermata, creerebbe un polverone in Vaticano.

Tutto sarebbe partito dal saggista Diego Fusaro, famoso per le sue teorie anti-americane, che avrebbe scangiato su Twitter una vera e propria bomba ad orologeria.: “Molto probabilmente l’apertura di Ratzinger alla Russia di Putin, non solo sul piano strettamente religioso, fu uno dei motivi che portò alla fine del suo pontificato e al ‘regime change’ che condusse al soglio pontificio il nuovo papa teologicamente corretto“.

Fusaro, rincarando la dose, aggiunge : “La NATO è uno strumento dell’imperialismo Usa con una duplice funzione: a) sottomettere manu militari il mondo intero all’americano-sfera; b) far sì che l’Europa, costellata da basi NATO, resti una colonia piegata a Washington. Uscire dalla NATO è di vitale importanza”. Si tratta di un’indiscrezione quindi da prendere con le pinze.

Papa Benedetto XVI, invece, motivò con queste parole le sue dimissioni: “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. […] per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato.”