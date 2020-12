"La neve è troppo bella": giovani sorpresi a sciare dai carabinieri e multati

I carabinieri di Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, nella mattina di oggi 8 dicembre hanno multato due distinti gruppi di giovani che sono stati sorpresi nel centro di Abetone ad effettuare evoluzioni con lo snowboard nonostante gli impianti sciistici fossero chiusi, così come previsto dal nuovo Dpcm anti-pandemia varato negli scorsi giorni dal Premier Giuseppe Conte. In particolare alcuni di loro provenivano dalla provincia di Lucca, mentre altri giovani arrivavano da Firenze. I militari dell’Arma hanno prima chiesto ai ragazzi che cosa ci facessero fuori dal proprio comune di residenza.

“La neve è troppo bella” – così hanno provato a giustificarsi alcuni componenti di uno dei due gruppi. In totale nella cittadina toscana i carabinieri hanno trovato dieci persone. Dopo aver tentato invano di spiegare le proprie ragioni alle forze dell’ordine, agli uomini in divisa non è restato altro che elevare le sanzioni anti-pandemia previste dalla legge.

Multe per un totale di 4.000 euro

Tutti e dieci i presenti sono stati multati con una sanzione amministrativa di 400 euro a testa per aver violato il Dpmc emanato dal Governo. Sei ragazzi che facevano parte del gruppo proveniente da Lucca, hanno riferito ai carabinieri di essersi recati fuori dal proprio comune di residenza perché dovevano comprare degli abiti sportivi, ma la loro scusa non ha convinto i militari dell’Arma. A questo punto le forze dell’ordine hanno proceduto a controllare anche una delle vetture, trovando nel bagagliaio altri sci e tavole da snowboard.

Abetone è una località montana molto nota in Toscana e fino al 31 dicembre 2016 è stato un comune assoluto. La cittadina conta 600 abitanti e oggi ricade nel territorio del comune di Abetono Cutigliano. Si tratta di una località di vacanza frequentata sia nei mesi invernali che in quelli estivi.

I carabinieri ricordano che al momento la Toscana è classificata come zona arancione, per cui restano vietati gli spostamenti per situazioni non necessarie al di fuori del proprio comune di residenza. L’Arma fa sapere che i controlli saranno intensificati ulteriormente a ridosso delle festività natalizie proprio per evitare situazioni che possano rappresentare un pericolo per la salute pubblica.