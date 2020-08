La moneta da 1 euro rimane incastrata nel carrello: uomo chiama la polizia

In tempi di Coronavirus ed emergenza sanitaria, fare la spesa nei supermercati o centri commerciali è diventato alquanto problematico. Tra la mascherina da indossare ogni volta, igienizzarsi le mani, la coda, si rivela davvero difficoltoso. Inoltre, le alte temperature che portano a essere intrattabili rischiano di far saltare la pazienza a tutti. Un esempio è quanto accaduto a un uomo in un supermercato della provincia di Lecce.

Nella giornata di sabato 8 agosto, un uomo di 72 anni di Lecce si è recato a fare la spesa, prendendo il carrello e mettendo 1 euro all’interno dello stesso. Al momento di tornare al parcheggio e di riprendere il suo soldo, qualcosa si è inceppato mandandolo su tutte le furie, causando anche un alterco con il gestore, per cui ha dovuto intervenire la polizia di zona per risolvere la situazione.

Il 72enne, appena terminato di fare la spesa, quando è tornato al parcheggio per riporre il carrello e riprendere il suo soldo, non c’è riuscito in quanto il meccanismo è risultato essere difettoso per cui la moneta inserita non è più spuntata fuori. A quel punto, l’uomo ha provato a risolvere la questione contattando immediatamente lo staff del supermercato, compreso anche il vicedirettore.

Il problema è scaturito proprio in questo momento. Il 72enne, credendo che lo volessero truffare, ha iniziato ad alterarsi e adirarsi con il vicedirettore in una sorta di alterco per cui ha contattato addirittura la polizia, giunta immediatamente sul luogo del “misfatto” per verificare cosa fosse successo.

Quando i poliziotti sono giunti al supermercato, fortunatamente l’alterco tra i due era già concluso in quanto sono riusciti a trovare un punto d’incontro mitigando così gli animi. La strada in cui si è verificato l’alterco è una di quelle maggiormente trafficate del centro salentino e l’auto della polizia non è passata di certo inosservata scatenando la curiosità e forse l’ilarità di qualcuno.