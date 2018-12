La figlia decide di vivere seguendo i costumi occidentali. Il padre, opprimente, finisce a processo

Un uomo di origini marocchine di 66 anni, residente a Perosa Canavese, è sposato con una donna anch’essa di origini marocchine: i due hanno una figlia, all’epoca dei fatti minorenne. L’adolescenza, per tutte le ragazze, è un periodo complicato ma, per questa ragazza, è stato ancora più difficile a causa dell’ostilità del padre.

La ragazza, appena compiuti 18 anni, ha deciso di denunciare il padre per stalking al Tribunale di Ivrea. La ragazza ha dichiarato che, tra settembre 2014 ed agosto 2016, periodo in cui lei era ancora minorenne, i genitori si stavano separando. L’adolescente, per integrarsi con la società e perché decisa a vivere secondo i costumi occidentali, iniziava ad uscire con le sue amiche indossando jeans e magliette: tutto ciò era in netto contrasto con l’idea che aveva il padre della famiglia.

Tra padre e figlia gli scontri sono sempre più accesi e frequenti, l’uomo tende a seguire la figlia per verificare i suoi comportamenti, e la ragazza – esasperata dall’atteggiamento del padre – decide di andare a vivere con la madre. Il padre, sicuro che questa scelta è dovuta al fatto che la ragazza non voglia rispettare la tradizione musulmana, inizia a seguirla nei luoghi da lei frequentati e ad aspettarla all’uscita da scuola, per controllare tutte le sue amicizie e le sue conoscenze, fino a fare delle vere e proprie scenate per il suo comportamento considerato troppo occidentale.

I litigi sono sempre più frequenti e sempre più violenti: il modo di vestirsi, il modo di comportarsi, le persone che cui esce, tutto poteva far scatenare un litigio o una scenata, ma la ragazza sopporta tutto fino al compimento del suo diciottesimo anno.

Nell’agosto del 2016, la ragazza -dopo l’ennesimo violento litigio – va in caserma e denuncia il padre per stalking. Nei primi mesi del 2019, verrà pronunciata la sentenza. I legali del 66enne dichiarano che il reato non ha senso perché, con una figlia ribelle, è diritto del padre controllare le frequentazioni ed il modo di vivere della ragazza, per evitare delle brutte sorprese.

Secondo la procura di Ivrea, invece, il comportamento perpetrato dall’uomo non era quello di un semplice padre di famiglia che si preoccupa della figlia, ma era ben oltre: da qui la decisione di portarlo a processo, e di lasciare al giudice il compito di decidere.