La dea bendata bacia un nonnina col nipote: vinti 2 milioni con un gratta e vinci da 10 euro

A Pordenone la vigilia dell‘Epifania si è rivelata fortunatissima per una nonna e la nipote, che hanno vinto 2 milioni di euro con un gratta e vinci, grazie a un tagliando del conto di 10 euro, il “Triplo colpo“, nella ricevitoria Gai.Le probabilità di vincita con un gioco simile sono estremamente basse. Capiamo bene quanto la dea bendata sia stata generosa nei confronti della pensionata e della nipote che la accompagnava.

Non è la prima volta che questa ricevitoria è baciata dalla fortuna. Già nel 2016, si è resa protagonista di vincite a 6 zeri, in cui i fortunati hanno portato a casa 2 milioni complessivi con il Turista per sempre, tra i più ambiti.

Le parole della titolare della ricevitoria

Sabrina Tonello, titolare della tabaccheria in cui è stato fatto il colpaccio, ha detto: “Hanno giocato 10 euro, hanno preso il tagliando e sono andate a grattarlo fuori, visto che i clienti non possono intrattenersi all’interno. Dopo qualche minuto le ho viste rientrare con un’espressione a metà tra lo stupefatto e l’impaurito. Ho passato il gratta e vinci al terminale e mi ha confermato la vincita da 2 milioni, invitando l’acquirente a rivolgersi in banca “.

La titolare ha aggiunto che alla nonnina tremavano le gambe, per cui l’hanno invitata a sedersi perchè avevano paura che svenisse, concludendo: “Non fornirò altri dettagli sui vincitori, ma sono felice perchè si tratta di persone perbene, clienti abituali, a cui quei soldi fanno molto comodo”.

Dato che per un gioco simile a questo che ha portato alla vittoria a Pordenone, esiste un biglietto vincente da 2 milioni di euro ogni 6,5 milioni di biglietti da 10 euro venduti, lo Stato incasserà 65 milioni di euro per ogni biglietto da 2 milioni incassato da rari e fortunatisimi vincitori. Per fare altri esempi: per vincere 50 mila euro, bisogna avere la fortuna di pescare quel biglietto vincente su 1.620.000 tagliandi; per uno da 1000 euro su 40 mila, mentre per vincere 20 euro, bisogna avere la sorte di beccare quel biglietto vincente in mezzo ad altri 11.