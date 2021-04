La cotoletta le va di traverso: bimba muore in ospedale a Crotone

Stava cenando tranquillamente insieme ai suoi nonni, quando all’improvviso la cotoletta le è andata di traverso. Non ce l’ha fatta una piccola bambina di 6 anni residente a Crotone, in Calabria. Il dramma s’è verificato nella giornata di domenica 18 aprile. Il pezzo di cibo le sarebbe rimasto bloccato in gola, causandole problemi di respirazione. I soccorsi sono stati immediati: la bimba è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici hanno fatto davvero di tutto per poterle salvare la vita.

Dopo una notte trascorsa in Rianimazione la bambina è deceduta nella giornata di ieri, lunedì 19 aprile. Al momento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha aperto un’inchiesta, in modo da raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire tutti i momenti della tragedia. Come già detto, pare che la piccola si trovasse a cena con i nonni, quando all’improvviso non è riuscita a deglutire bene il boccone. Sarà l’autopsia adesso a fare maggiore chiarezza sulle cause del decesso della vittima.

Sotto choc tutta la città

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha espresso piena solidarietà ai famigliari della bimba deceduta. Tutta la città è sotto choc per il decesso della piccola: i cittadini si sono stretti attorno al dolore che adesso accomuna tutto il capoluogo di provincia. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo in tutta la regione.

“R.i.p piccola (omettiamo il nome della bimba per privacy, ndr) nn doveva andare così, eri così piccina, e di una dolcezza unica, sempre con quel sorrisino in bocca, dai tanta forza alla tua famiglia da lassù, amica mia ti sono vicina, nessuna mamma dovrebbe provare questo gran dolore condoglianze teso” – così recita un messaggio di cordoglio che un utente ha voluto scrivere su Facebook.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su quanto avvenuto a Crotone nella serata di domenica scorsa. Si attendono quindi ulteriori riscontri da parte dell’autorià giudiziaria. Le indagini sono coordinate dal procuratore Ines Bellesi, che sta facendo tutte le ricerche del caso.