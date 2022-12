La classifica choc delle città più pericolose e insicure d’Italia

Ascolta questo articolo

Il problema della delinquenza nelle città italiane continua ad essere un tema all’ordine del giorno. Si tratta di una questione che non potrà essere assolutamente ignorata dal nuovo governo di Giorgia Meloni e, in particolare, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in passato si è molto occupato del tema sia in qualità di prefetto che di vice-direttore generale della pubblica sicurezza in precedenti amministrazioni politiche.

Dagli ultimi dati in nostro possesso, si può registrare un tasso di delinquenza maggiore soprattutto in realtà più grandi, mentre invece la situazione pare essere molto più tranquilla nelle cittadine più piccole. Molto interessante anche il raffronto delle città italiane in ordine alla salubrità ambientale: ecco cosa è emerso.

La classifica

Da quanto emerge da una ricerca portata avanti da ‘Il Sole 24 ore‘, il numero di reati maggiore si registra solitamente nelle città più grandi. A vantare il triste primato di città con il numero maggiore di denunce e delitti commessi troviamo Milano, una metropoli all’avanguardia in tutta Europa nel settore della ricerca e delle telecomunicazioni, ma che deve fare i conti con questo annoso problema.

Stando ai dati calcolati seguendo il numero di denunce ricevute e riproporzionatu su 100 mila abitati, la metropoli lombarda precede altre grandi realtà quali Rimini, Torino, Bologna, Roma, Imperia, Firenze, Prato, Livorno e Napoli. Andando poi più nello specifico, per quanto riguarda i reati che coinvolgono violenze contro le persone, comprese le donne e i minori di 14 anni, si ha una classifica diversa che annovera in questo caso ai primi posti Trieste, Bologna, Imperia, Rimini e Belluno.

Passando a reati come furti e scippi, ritroviamo al primo posto Milano e a seguire Rimini, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Napoli; mentre a vantare il triste primato delle rapine è Rimini. Per quanto riguarda, invece, primati più lodevoli come quello delle città dove si respira meglio, l’Agenzia europea per l’ambiente ha stabilito che è Sassari la città italiana con l’aria migliore.