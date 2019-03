La Chiesa si apre alle donne: possibili ruoli di vertice anche per il gentil sesso

Papa Francesco, in sei anni di pontificato finora svolti, si è aperto al mondo femminile più di quanto abbiano fatto i suoi predecessori, prospettando un probabile ruolo di vertice nella Chiesa Cattolica al sesso debole. Questa apertura alle donne è già presente in altre religioni.

Nel mondo cattolico da tempo è in atto una discussione sul diaconato femminile. La curia romana si è dichiarata disponibile a concedere alle donne la possibilità di appartenere allo stato clericale e anche, se la strada da fare è ancora lunga, sembra proprio che la Chiesa voglia adeguarsi ai tempi che cambiano aprendosi al “porporato femminile“.

Le opinioni

L’anima tradizionalista del Vaticano, però, non sembra essere favorevole a estendere i privilegi sacerdotali anche al gentil sesso: lo ritiene una forma di protestantizzazione della Chiesa Cattolica che, anche grazie a Papa Francesco, ha aperto un dialogo con altre confessioni cristiane, come le chiese luterane o quelle ortodosse. In queste religioni, la donna è maggiormente considerata. In Inghilterra, per esempio, le messe sono celebrate da vere e proprie sacerdotesse.

Per il Cardinal Ravasi, non si comprende perché ciò non possa avvenire anche nel Cattolicesimo, anche se, a dirla tutta, le donne, pur incontrando qualche difficoltà, stanno acquisendo sempre maggiore spazio all’interno della vita delle istituzioni ecclesiastiche.

I tradizionalisti, dal canto loro, vorrebbero proteggere la Chiesa da quei movimenti femministi che tentano di far breccia nelle mura leonine. Una pressione che la Chiesa Cattolica sta prendendo seriamente in considerazione, anche per rimanere al passo con i tempi e non restare indietro a ideologie religiose passate.