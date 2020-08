La cascina Pirola di Cassina de Pecchi è sotto sequestro per l’accusa di caporalato

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Il caporalato è una delle realtà e paghe maggiormente difficili del nostro paese. Sono diversi i braccianti, i migranti che, per sfamare la famiglia, subiscono sfruttamento che li porta a vivere in condizioni d'igiene e sottopagati nel modo peggiore possibile. Credo sia ora di dire basta a questo sfruttamento e porre un freno. Non si possono sfruttare in questo modo delle persone che chiedono soltanto di lavorare in maniera onesta come tutti.