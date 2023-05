La Asl1 ha deciso di potenziare gli ambulatori e di aggiungere nuove attività e orari per garantire un servizio migliore

La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha deciso di potenziare il programma delle proprie attività ambulatoriali con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più efficiente agli utenti che ne usufruiscono.In particolare, gli ospedali di L’Aquila, Sulmona e Avezzano e i poliambulatori territoriali hanno proceduto alla rimodulazione dei calendari delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, offrendo un maggior numero di slot per le visite e le prestazioni.

Questa scelta è stata dettata dalla necessità di fornire una maggiore disponibilità oraria ai pazienti, dimostrando un’attenzione costante verso le loro necessità.Il direttore sanitario della Asl1, Alfonso Mascitelli, ha sottolineato che questo potenziamento servirà anche a superare eventuali disagi causati dall’attacco hacker verificatosi qualche tempo fa.

Inoltre, a L’Aquila sono stati potenziati gli ambulatori di diverse specializzazioni, tra cui Endocrinologia, Ematologia, Oculistica, Cardiologia, Chirurgia vascolare, Urologia, Diabetologia, Andrologia, Otorino, Pneumologia e Neurologia.

Anche presso l’ospedale di Sulmona sono stati aumentati i servizi ambulatoriali di alcune specializzazioni, come Ortopedia, Ginecologia e Ostetricia.Infine, a Avezzano le unità operative di Angiologia, Allergologia, Neurologia, Ortopedia, Urologia, Cardiologia, Pneumologia, Ginecologia, Radiologia e Otorino hanno messo a disposizione slot aggiuntivi per le visite ambulatoriali. In generale, questo potenziamento delle attività ambulatoriali rappresenta una risposta concreta ai bisogni dei cittadini e dimostra l’impegno della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila nel garantire un servizio sanitario sempre più efficiente e di alta qualità.

Inoltre, l’Asl1 ha implementato degli orari di apertura estesi, per garantire un maggiore accesso ai servizi sanitari anche a coloro che hanno una vita lavorativa impegnativa e non possono visitare gli ambulatori durante le ore di ufficio tradizionali. Gli orari estesi consentono quindi di offrire una maggiore flessibilità anche per le visite specialistiche e per le terapie riabilitative, che spesso richiedono una maggiore disponibilità temporale da parte dei pazienti.

Gli ambulatori Asl1 si trovano in diverse località del territorio e sono facilmente accessibili sia con mezzi pubblici che privati. Inoltre, il personale medico e sanitario è altamente qualificato e sempre disponibile per fornire informazioni e assistenza ai pazienti.