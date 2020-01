La 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà ricordata con un francobollo

Siamo oramai pronti alla nuova edizione del Festival della canzone italiana che tra polemiche immancabili vedrà Amadeus presentare dal quattro all’otto febbraio prossimo la numero settanta. I cantanti sono pronti ma quest’anno ad essere pronti non sono solo loro. È in arrivo anche un francobollo che sarà realizzato su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale l’ha programmato per venerdì 7, giorno che probabilmente avranno considerato quello più giusto per promuoverlo al meglio.

È la prima volta che il Festival viene direttamente omaggiato da un francobollo, evidentemente hanno reputato questo settimo decennio meritevole di essere “dentellato”. A venderlo chiaramente saranno gli sportelli di Poste Italiane in tutta Italia, che non mancheranno di certo di promuoverlo con ogni dovizia.

Il francobollo sarà racchiuso in un minifoglio da 6 pezzi (due file disposte in righe di tre) con un valore facciale “B” pari ad un costo di 1,10 euro, che verrà stampato in formato adesivo per una tiratura complessiva di un milione e duecentomila pezzi (equivalenti a duecentomila foglietti).

Il francobollo con le sue scritte “Sanremo 2020” e “70 festival della canzone italiana” raffigurerà un ideale sipario con la silhouette di un cantante, affiancato a sinistra da alcuni fiori in grafica stilizzata con sullo sfondo una serie di motivi grafici sferici a rappresentare le luci di scena.

Anche sul bordo del foglietto troviamo la stessa grafica che per l’occasione è stato stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello stato su bozzetto della progettazione grafica Rai Direzione Creativa. Come al solito l’immagine sarà svelata solo nel giorno di emissione.

Chissà se ci sarà qualche accenno durante le serate della manifestazione, di sicuro però Poste italiane realizzerà i prodotti correlati, tra i quali il timbro del “primo giorno di emissione”, chiaramente in uso a Sanremo ed il bollettino descrittivo. Speriamo in quantità buone per soddisfare i collezionisti e tutti gli appassionati che vorranno acquistare questi ricordi dell’evento, non solo direttamente nella città ligure ma anche in tutto il territorio nazionale.