Jesolo: bus finisce in un cortile e termina la corsa contro una casa, due ragazze ferite gravemente

Ascolta questo articolo

Incidente tra un autobus della società Atvo e una Lancia Ypsilon. I due veicoli si sono scontrati a Via Gorizia alle ore 13,30 circa. Il bus ha letteralmente distrutto la recinzione di un’abitazione finendo nel cortile dell’appartamento. In tutto sono state registrate 5 persone ferite e tre di essere sono abbastanza gravi. Le due ragazze a bordo della Ypsilon e l’autista del bus sono nelle condizioni più gravi.

Le ragazze sono state soccorse in codice rosso, mentre l’autista presenta una ferita sulla testa. Gli altri due feriti hanno riportato solo delle contusioni. L’auto è stata quasi distrutta, con la parte anteriore completamente schiacciata. Le due ragazze sono rimaste incastrate sotto le lamiere, al punto che è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle. Arrivati sul posto anche tre ambulanze e due elicotteri.

Incidente tra bus e auto: la ricostruzione

Le due ragazze a bordo dell’auto hanno 22 anni. Alla guida c’era una ragazza ucraina, mentre la passeggera è di Mussolente, in provincia di Vicenza. Sono state trasportate in due ospedali diversi: una a Treviso, l’altra a Mestre. Alla guida del pullman, invece, c’era un uomo di 61 anni, anch’egli trasportato in ospedale anche se in condizioni un po’ meno gravi. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale di San Donà di Piave.

A bordo del bus c’erano circa quindici passeggeri. Era partito da Punta Sabbioni con destinazione in via Equilio, Jesolo. All’altezza dell’incrocio con via Palladio, la Lancia Ypsilon non avrebbe rispettato la precedenza secondo le prime ricostruzioni.

L’autista del bus, avrebbe provato ad evitare lo scontro tra i due veicoli virando a sinistra. L’auto ha impattato sul lato anteriore destro del pullman e quest’ultimo sarebbe stato spinto verso la recinzione del cortile della di una casa. L’autobus ha terminato la sua corsa contro l’angolo della casa. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per i sopralluoghi, mentre sia l’autobus che la Ypsilon sono stati posti sotto sequestro per analizzare l’accaduto. Al momento sono tutti al lavoro per mettere in sicurezza il tratto.