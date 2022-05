Italia, trovato il suo cadavere con la gola tagliata

Ascolta questo articolo

In questo periodo il nostro Paese è sconvolto da numerose tragedie che stanno gettando apprensione tra la popolazione. Intere comunità sono attraversate da lutti tremendi, a volte improvvisi. Si tratta di fatti che sconvolgono e che fanno anche pensare. Ed è proprio quello che è avvenuto in una città in queste ore. Il fatto di cronaca in questione ha destato sgomento e orrore all’interno della comunità in cui si è verificato, nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

L’Italia è ancora sconvolta da quanto avvenuto qualche giorno fa a Melzo, dove il corpo dell’84enne Lucia Cipriano è stato trovato fatto a pezzi all’interno della vasca da bagno della sua abitazione. Si tratta in questo caso di omicidio, e per questo è stata fermata una delle figlie della donna, che pare vivesse assieme a lei. Ma un altro episodio del genere si è verificato in queste ore sempre al Nord Italia. Vediamo che cosa è accaduto dove.

Trovato morto

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale il cadavere di un uomo nordafricano è stato trovato nella serata di venerdì 27 maggio a Torino, in un appartamento situato in via Madama Cristina, nel pieno centro del capoluogo piemontese. L’uomo sarebbe stato trovato conl la gola tagliata.

Al momento non è dato sapere se si tratta di omicidio o di gesto volontario. Le indagini sono in mano alla Polizia di Stato di Torino, che sta cercando di capire che cosa sia avvenuto. Sul posto sono intervenute le volanti della Squadra Mobile unitamente al personale del 118, giunto a sirene spiegate sul posto.

Per l’uomo comunque non c’era più niente da fare, e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono state diffuse le generalità della vittima, ma dai primi riscontri investigativi pare che la pista più battuta al momento sia proprio quella del suicidio. Sul caso si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli nelle prossime ore o nei prossimi giorni.