Ogni giorno sulle strade di tutto il mondo circolano milioni, anzi miliardi di veicoli. Questo gran traffico non manca spesso di provocare degli incidenti tra i veicoli, che possono essere più o meno gravi. Quando si nota un incidente di norma ci si ferma per prestare soccorso ai malcapitati, i quali a volte riportano conseguenze anche piuttosto gravi. Ed è quello che in queste ore è capitato proprio in Italia, dove diversi mezzi pesanti sono stati coinvolti in un incidente.

I mezzi hanno riportato danni abbastanza ingenti e sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori, che hanno proceduto ad estrarre alcune persone che erano intrappolate nelle lamiere dei mezzi. In questo caso encomiabile è stato il lavoro dei Vigili del Fuoco. Sul luogo del fatto di cronaca anche le forze dell’ordine, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, anche per poter capire la dinamica del sinistro.

Terribile incidente

I fatti sono avvenuti sull’Autostrada del Brennero, nei pressi dei caselli di Ala Avio (Trento), in direzione di Modena. Ad entrare in collisione sono stati tre tir e almeno due persone, secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, sarebbero rimaste intrappolate all’interno dei mezzi. I pompieri gli hanno poi estratti.

L’incidente è avvenuto attorno alle 10:30. In pochissimi minuti sull’autostrada si è formata una lunga coda di veicoli. La circolazione è quindi notevolmente rallentata. Dopo i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine la carreggiata è stata ripulita dai detriti che i veicoli hanno lasciato sull’asfalto.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto questa mattina sull’Autrostrada del Brennero, una delle più importanti arterie stradali del nostro Paese che collega il centro al nord Italia fino al confine con l’Austria. Un camionista rumeno ha purtropo perso la vita, sul posto, vista la gravità della situazione, è atterrato anche l’elisoccorso.