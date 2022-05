Italia, terribile scontro: una scena da brividi. Il bilancio è drammatico

Ascolta questo articolo

Nel mondo accadono ogni giorno fatti più o meno eclatanti, alcuni dei quali colpiscono in particolar modo l’opinione pubblica. Spesso si tratta ad esempio di decessi dovuti a malori improvvisi, una circostanza quest’ultima che in questo periodo sta interessando in particolar modo il nostro Paese, dove molte persone stanno perdendo la vita tutto ad un tratto. Ma poi ci sono anche altri fatti di cronaca molto gravi, come ad esempio incidenti stradali o omicidi.

Proprio gli incidenti stradali sono una delle cause maggiori di morte non soltanto nel nostro Paese, ma in tutto il globo. Capita molto spesso che un sinistro stradale si trasformi in una tragedia che sconvolge intere comunità. Purtroppo è quello che è accaduto recentemente nel nostro Paese, dove un’altra persona ha perso la vita a causa di un sinistra stradale che ha scioccato una comunità intera. Vediamo che cosa è accaduto e dove precisamente.

Sinistro fatale

La tragedia in questione è avvenuta tra Novara e Pernate, dove una moto e un’auto sono entrate in collisione per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria. Il centauro, una persona compresa tra i 30 e i 40 anni di età, è stato quello che ha avuto la peggio.

L’uomo è stato sbalzato dalla due ruote ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Le ferite, da quanto si apprende, erano molto gravi per cui la vittima è deceduta sul colpo. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso sul luogo dell’incidente mortale. Nei prossimi giorni potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto tra Novara e Pernate. Sono da stabilire ancora eventuali responsabilità, sono impressionanti le immagini diffuse dai media locali. Sul caso si attendono quindi eventuali aggiornamenti.