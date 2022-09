Italia, terribile nubifragio: ancora un disastro a causa del maltempo

Ascolta questo articolo

Come si sa in questi giorni l’estate pare aver abbandonato definitivamente il nostro Paese. L’alta pressione, che da mesi era l’assoluta protagonista del nostro meteo, ha lasciato il posto a correnti più fresche le quali hanno portato ad un repentino abbassamento delle temperature. In molte zone d’Italia, puntuale, è arrivata la pioggia. Purtroppo il maltempo ha combinato già disastri molto importanti ad esempio nelle Marche, dove vi è stata una terribile alluvione che ha causato 11 morti e decine di feriti.

In queste ore un’altra perturbazione sta avanza sul nostro Paese, per questo è stata emessa una allerta su alcune regioni, anche sul Lazio, dove si prevedono cumuli abbandonanti di pioggia nella giornata del 25 settembre. Ma in queste ore le fortissime piogge hanno causato nuovi danni in una città italiana, creando molti disagi e paura tra la popolazione. Ecco che cosa è accaduto.

Nubifragio a Genova

Anche il nostro Paese sta facendo i conti con il cosiddetto cambiamento climatico. Si tratta di una situazione che sta coinvolgendo il mondo intero: sempre più spesso si apprendono notizie di violenti eventi meteo, abbastanza estremi, in diverse parti del mondo. Nel nostro Paese si sta verificando anche una fortissima siccità.

Nella giornata del 24 settembre un fortissimo nubifragio si è abbattuto su Genova, almeno così si apprende dalla stampa nazionale. Le fortissime piogge cadute in un arco di tempo relativamente breve hanno allagato le strade, trasformate in fiumi. Un vero e proprio muro d’acqua si è riversato tra i quartieri di Sampierdarena, Certosa, Rivarolo per arrivare poi fino ai quartieri nel cuore del capoluogo.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati numerosissimi. Problemi in alcuni sottopassi, che sono stati completamente inondati dall’acqua. Secondo i dati raccolti da Arpal alle 12:00 del 24 settembre sono stati registrati i 24.6 mm/15min, 44 mm/30min e 70 mm/1h millimietri di pioggia presso la stazione di Genova Bolzaneto.