Italia, scossa di terremoto: botta secca e vibrazioni. La situazione

Alle prime luci del giorno una forte scossa di terremoto ha svegliato gli italiani. Non è la prima volta di questi tempi che la terra trema e, come purtroppo insegna la storia, la nostra Penisola è un area ad alto rischio sismico. Il terremoto è una forte vibrazione della crosta terrestre causato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo.

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nei pressi della zona dell’epicentro. Sono stati momenti di grande tensione e di grande ansia per tutti, in molti si sono precipitati in strada per scampare al peggio. Al momento sono ancora in corso i rilievi degli esperti: ecco le ultime novità.

Sisma in Italia

E’ successo nella prima mattinata di oggi, 7 agosto 2022, un sisma con epicentro nel comune di Montecchio Emilia ha colto di sorpresa i residenti di questo piccolo paese emiliano. In realtà, il sisma è stato avvertito in un raggio molto ampio rispetto all’epicentro, tutti i comuni presenti a 20 km hanno potuto apprezzare lo spaventoso evento geofisico.

Secondo i primi rilievi effettuati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto un ipocentro ad una profondità di 34 km per un’intensità pari a 2.9 della scala Richter. Erano circa le 6.37 quando la terra ha iniziato a tremare e numerosi cittadini si sono svegliati di soprassalto comunicando poi l’accaduto sui social con commenti del tipo “Una botta secca e vibrazione del pavimento”, “Sentita bene, mi ha svegliata”.

Per fortuna, a parte il grande spavento non si sono registrati danni o feriti. Purtroppo si tratta di fenomeni con i quali in Italia siamo abituati a fare i conti da sempre, avendo vissuto le tragedie più immani della nostra storia a causa dei terremoti, basti ricordare il dramma di Amatrice o de L’Aquila più di 10 anni fa.