Un viaggio assolutamente particolare quello avvenuto negli scorsi giorni su un volo della compagnia Ryanair, dove un uomo e una donna si sono lasciati andare a bollenti effusioni a bordo del velivolo, alla presenza di numerosi passeggeri. Non è dato sapere su quale linea sia avvenuto il fatto, ma le immagini in queste ore hanno fatto il giro della Rete diventando virali. Il video parla abbastanza chiaro ed è inequivocabile. L’uomo era seduto dall’altra parte del corridoio e sorseggiava una bevanda alcolica.

Ad un certo punto la donna si piega verso di lui, in quanto era seduta sull’altro sedile, dalla parte opposta del corridoio. Durante l’amplesso nessuno dei due indossava la mascherina, e questo ha sicuramente rappresentato un pericolo per la diffusione del Covid-19, in quanto in volo è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale. Qualche passeggero ha ripreso il tutto postandolo quindi sul web. I due non hanno avuto veramente nessun pudore.

Fatto grave

Al momento non si sa se la coppia in questione abbia avuto un ammonimento o qualche sanzione da parte della compagnia aerea irlandese. Si deve precisare, questo per dovere di informazione, che avere rapporti intimi in pubblico, specialmente su un mezzo pubblico, è assolutamente vietato dalla vigente legislazione.

La coppia, inoltre, conferma Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non indossava la mascherina per la bocca obbligatoria. Un punto positivo è rappresentato dal fatto che la donna indossava correttamente la cintura di sicurezza, anche questo accessorio obbligatorio durante ogni viaggio.

Non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato a bordo di questo aereo. Per i passeggeri, o almeno per la maggior parte di loro, non deve essere stato gradevole assistere a questa scena. Evidentemente la passione dei due era irrefrenabile e non sono riusciti a placare i bollenti spiriti.