Sconcerto, dolore, incredulità a Savigliano per l’improvvisa morte di un giornalista 42enne molto stimato, redattore del Corriere di Savigliano,dove si è occupato nel tempo di svariati ambiti e ha realizzato reportage su tematiche legate ai diritti civili e al disagio sociale nella realtà saviglianese.

Parliamo di Francesco Gerbaldo, classe 1979, che avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 15 luglio, figlio della presidente dell’associazione Mai + Sole Adonella Fiorito, un ragazzo serio, impegnato, appassionato del suo lavoro che svolgeva con scrupolo, stimato dai colleghi.

L’accaduto

Gerbaldo, nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 marzo,dopo il pranzo, mentre entra in compagnia della madre, ha accusato un malore, molto probabilmente un infarto. Anche se l’allarme è scattato immediatamente, i medici e gli infermieri del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giornalista.

Gerbaldo era un membro molto attivo del fandom disneyano italiano. Faceva parte dell’Associazione Papersera e soprattutto era uno dei membri più importanti del progetto I.N.D.U.C.K.S., il fondamentale database mondiale del fumetto Disney di cui lui era di gran lunga il maggior contributore, con oltre 7.000 pubblicazioni indicizzate. Per questa sua conoscenza approfondita del fumetto Disney, da qualche anno aveva iniziato a collaborare direttamente con la redazione di Topolino, curando alcune collane parallele dedicate alla riedizione di storie poco note, come Papersera e Il club dei supereroi.

Solo due anni fa, nel marzo 2020, a Barcellona, dove abitava e lavorava, la sua famiglia era stata colpita da un altro grave lutto: la morte improvvisa di Federico, appena 37enne, colto anch’egli da un malore che non gli ha lasciato scampo. I due fratelli erano conosciuti in città anche per aver gestito insieme, tra il 2006 e il 2011, il Carrefour di piazza Turletti. Francesco lascia la madre, Adonella, presidente dell’associazione «Mai+Sole» che si occupa delle donne in difficoltà. La data dei funerali non è ancora stata fissata.