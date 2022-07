Italia, in arrivo temporali con grandinate: ecco dove

Ascolta questo articolo

In questi giorni il nostro Paese è stato attraversato da una intensa ondata di calore che ha fatto schizzare verso l’alto i termometri, che in alcune parti d’Italia hanno toccato valori attorno ai 40 gradi. Una situazione che lo scorso weekend ha portato tantissime persone ad invadere le spiagge italiane da Nord a Sud, con una stagione estiva che è stata tanto attesa dopo i due anni di pandemia trascorsi. Il caldo sta provocando anche diversi danni in tutta Europa.

Gli esperti hanno infatti lanciato un allarme nelle scorse settimane, informando come i modelli matematici parlino di temperature roventi anche per questi ultimissi giorni di luglio e almeno per l’inizio di agosto. In quel mese dovrebbe arrivare l’ultima ondata di calore della stagione 2022 denominata già dagli esperti “Lucifero”. Ma a brevissimo comunque succederà qualcosa di molto importante sul fronte del meteo, vediamo di cosa si tratta.

Meteo, cambia tutto a breve

Secondo quanto riferiscono i giornali italiani, che riportano le notizie date dagli esperti del servizio meteorologico, nelle prossime ore l’Italia sarà praticamente spaccata in due sul fronte delle temperature. Al Sud comunque continuerà ancora per diversi giorni l’intensa ondata di calore, con i termometri che rimarranno sempre sopra i 30 gradi.

Dalla serata di lunedì 25 luglio la situazione meteo cambierà in modo radicale al Nord, almeno per un paio di giorni, questo a causa della discesa di correnti più fresche da settentrione. Questo si tradurrà in un abbassamento delle temperature, che saranno più gradevoli, ma c’è anche il rischio di violenti eventi meteo.

In particolare gli esperti hanno lanciato l’allarme per forti grandinate e temporali, fenomeni che potrebbero essere accompagnati da violente raffiche di vento. Fino almeno a venerdì 30 molti settori settentrionali continueranno a rimanere in un contesto di instabilità specie a ridosso dei rilievi dove specialmente nelle ore più calde rimarrà alta la possibilità di rovesci.