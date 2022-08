Italia, fulmini, raffiche di vento e grandine in arrivo! Ecco dove e quando: le zone più colpite

Ascolta questo articolo

Durante questa estate gli italiani hanno dovuto fare i conti con il grande caldo che ha tenuto sotto scacco la Penisola sin dallo scorso mese di maggio. Giugno è stato uno dei mesi più caldi in assoluto di sempre, dove il termometro ha superato abbondantemente i 30 gradi già dall’inizio del mese, situazione che poi è continuata senza grandi scossoni anche nel mese di luglio. Tutto ciò ha fatto sì che questa che si sta per chiudere venga ricordata come una delle estati più calde almeno degli ultimi 50 anni.

Secondo gli esperti il grande caldo sarà sempre più forte soprattutto nei prossimi anni, quando il nostro Paese e l’Europa potrebbero essere interessati da ondate di calore sempre più eccessive e durature. Questo come si sa rappresenta un problema per la siccità e per i problemi connessi ai cambiamenti climatici. Ma in questi giorni arriveranno le prime vere correnti fresche che porteranno sollievo in alcune zone d’Italia, vediamo dove.

In arrivo grandine e temporali

Secondo quanto riferiscono gli esperti meteo un campo di alta pressione stazione attualmente sull’est Europa e sulla Russia. Questo fa sì che soprattutto l’Italia si trovi interessata da correnti instabili in quota che sono responsabili degli acquazzoni che in questi giorni stanno colpendo in particolar modo il nord Italia.

L’ultimo weekend di questa estate, quello che chiuderà definitivamente le vacanze estive, sarà caratterizzato da un inzio abbastanza soleggiato al Meridione, con leggere velature nelle zone interne e talvolta anche sulle coste. Infiltrazioni umide ed instabili in quota saranno invece alla base di acquazzoni e temporali tra Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli e Lombardia nord-orientale.

La giornata di sabato 27 agosto sarà caratterizzata da condizioni di tempo piuttosto stabili, mentre domenica 28 agosto specialmente durante le ore pomeridiane potranno verificarsi degli acquazzoni, anche a tratti forti, che interesseranno i settori di Appennino, regioni di Nordest e zone interne del centro-sud con sconfinamenti sin verso le coste di Marche, Molise, Abruzzo e Puglia. Più soleggiato invece lungo le coste del Mar Tirreno, mentre le temperature si manterranno sostanzialmente stabili con valori accettabili sotto i 30 gradi.