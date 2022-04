I terremoti colpiscono in maniera improvvisa, hanno una durata variabile, da pochi minuti a pochissimi secondi ma, pur trattandosi di un lasso di tempo molto breve, le conseguenze possono essere devastanti, seminando distruzione, morti, feriti e, nella migliore delle ipotesi, panico e ansia tra le popolazioni colpite.

Un terremoto o sisma, come sappiamo, consiste in una serie di vibrazioni naturali del suolo ed è causato dalla liberazione improvvisa di energia all’interno della litosfera. Quando le rocce si rompono, liberano l’energia accumulata sotto forma di onde elastiche, che arrivano in superficie generando le scosse.Il punto in cui avviene la rottura delle rocce si chiama ipocentro. Il punto in superficie che viene raggiunto per primo dalle onde viene chiamato epicentro.

Cosa sta accadendo

Un terremoto di magnitudo 4.2, avvenuto alle ore 3.34 nella zona di mare vicino la costa Siracusana, ha interrotto il sonno in buona parte della Sicilia orientale con gente che, presa dalla paura, si è riversata in strada. Il sisma è stato registrato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) al largo di Siracusa, con ipocentro a una profondità di 33 km, a 42 km dalla provincia aretusea, dove la scossa di alcuni secondi sarebbe stata avvertita chiaramente dalla popolazione, almeno stando ai post sui social. In realtà al centralino dei vigili del fuoco non è arrivata nessuna telefonata. Non si sono registrati, fortunatamente, danni a persone o cose.

La scossa è stata avvertita nitidamente, stando a quanto riportato sui social da alcune persone: “Il terremoto ha svegliato tutti i catanesi”, “Una scossa forte, mi ha buttato giù dal letto”. Numerose le segnalazioni anche da Floridia, Carlentini, Modica, Avola, Ragusa, Caltagirone, Lentini e Melilli (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Il terremoto è stato rilevato a 42 km da Siracusa, 52 km da Catania, 52 km da Acireale, 87 km da Reggio di Calabria, 92 km da Ragusa, 93 km da Modica, 97 km da Messina.

Per fortuna il sisma non ha provocato danni, malgrado l’intensità, anche perché si è verificato in mare a una profondità di 33 km. La terra comunque ha continuato a tremare e la fobia del terremoto è radicata in tutte quelle popolazioni che vivono in zone sismiche dove di tanto in tanto la terra si fa sentire con le sue scosse e con i suoi boati.