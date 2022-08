Italia, forte scossa di terremoto nella notte: gente in strada

Ascolta questo articolo

La terra ha tremato ancora. Nel cuore della notte, esattamente alle 2:34:36 ora italiana, i sismografi hanno registrato un movimento tellurico sussultorio di energia pari a 3,5 gradi della scala Richter, localizzato a una profondità di 8,8 chilometri. L’epicentro è tra Cavasso, Frisanco e Meduno ma la scossa, di forte intensità, è stata avvertita in modo molto chiaro in tutto il Pordenonese.

Attimi di panico, di paura, hanno spinto i cittadini a scendere immediatamente in strada e sono tantissime le segnalazioni riportate a ai vigili del fuoco, dato che i sismi sono tra gli eventi naturali che, da tempi immemori, innescano un’inevitabile panico tra la gente, per gli effetti devastanti che, molto spesso, hanno creato. I comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto sono quasi tutti nella provincia di Pordenone. Tra quelli maggiormente interessati troviamo Frisanco, Meduno, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Tramonti di Sotto, Andreis, Tramonti di Sopra, Vajont. Una brusca scossa, quella verificatasi nella notte tra il 24 agosto e il 25 agosto 2022, avvertita non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche in Veneto. Ovviamente i social, in questi casi, fungono sia da mezzo per divulgare nell’immediatezza la notizia, sia come strumento per trovar conforto.

Così è scattata una rete di commenti in cui ognuno riportava le sue sensazioni dopo la scossa. Un utente ha scritto: “Sentito molto bene a Solimbergo al piano terra”, “Sentita bene anche a Pradis di sotto nel comune di Clauzetto” ha replicato un altro, mentre un’altra segnalazione riporta: “A Maniago bella botta” . Sicuramente un forte spavento ma, stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti o danni a cose. La paura è stata tanta, soprattutto nella zona delle valli ma, per il momento, è tutto sotto controllo. La verifica di eventuali danni arrecati dal sisma prosegue e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti.