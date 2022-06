Italia, forte scossa di terremoto durante il temporale: gente in strada sotto la pioggia

Ascolta questo articolo

Come si sa in questo periodo nel mondo stanno accadendo tantissimi fatti di cronaca che stanno destando non poca preoccupazione nella popolazione. E non si tratta sempre di episodi che riguardano omicidi o tragedie di questo genere, ma anche di gravi episodi provocati dalle avverse condizioni meteo, insomma dalla furia della natura.

Bisogna stare molto attenti agli eventi atmosferici, ma non solo, in quanto a volte possono essere devastanti. I terremoti sono appunto dei movimenti improvvisi del sottosuolo, che nessuno può assolutamente prevedere. Nella storia del nostro Paese, che ha zone altamente sismiche, questi eventi sono molto frequenti e alcune volte hanno provocato tantissime vittime e disastri enormi. In queste ore la terra è tornata a tremare in una precisa zona italiana, vediamo cosa è accaduto.

Scossa fortissima

Nella giornata di oggi 9 giugno, tra le regioni Marche e Abruzzo, la popolazione ha avvertito distintamente un scossa di terremoto abbastanza intensa. Lo conferma anche l’INGV (Istituto di Geosifica e Vulcanologia). La scossa ha avuto una magnitudo superiore a 4. Il sisma è stato avvertito sia nella provincia di Ancona che in quella di Ascoli Piceno.

La scossa è stata registrata attorno alle 13.18. Secondo l’INGV l’ipocentro del fenomeno è stato localizzato a circa 22 chilometri di profondità. A causa del panico che si è scatenato la gente è scesa in strada per capire che cosa stesse succedendo.

Nelle prossime ore si conosceranno sicuramente ulteriori dettagli su questo sisma avvenuto tra Marche e Abruzzo. La situazione viene comunque costantemente monitorata da parte delle autorità locali e per il momento non si segnalano danni a cose o a persone. Si attendono comunque eventuali aggiornamenti.