Italia, doppia scossa di terremoto a pochi minuti di distanza

Un terremoto o sisma consiste in una serie di rapide oscillazioni del suolo, dovute a un brusco rilascio dell’energia accumulatasi in una zona sotterranea compresa tra poche decine di metri e centinaia di chilometri di profondità, l’ipocentro. Il punto sulla superficie terrestre situato sulla verticale dell’ipocentro si chiama epicentro.

Durante un terremoto può verificarsi una scossa principale, seguita da una serie di repliche di minore intensità o scosse di assestamento. La “forza” dei terremoti si misura in due modi diversi: calcolandone la magnitudo, ossia l’energia sprigionata nel punto di origine (l’ipocentro), oppure l’intensità, cioè valutando gli effetti che quel terremoto ha provocato sull’ambiente o sulle opere costruite dall’uomo (case, strade, ponti).

L’accaduto

Secondo quanto riferisce l‘Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata oggi alle 15.51 in Piemonte, mentre poco prima, alle 15.37, ne era stata confermata un’altra di magnitudo 3.4. L’epicentro è stato segnalato sempre a Pontechianale, in provincia di Cuneo, ad una profondità di 12 chilometri.

Dopo le cinque scosse di lunedì mattina, registrate tra le 6:51 e le 8:11, la terra ha continuato a tremare anche oggi e il sisma è stato avvertito dalle popolazioni limitrofe alla zona dell’epicentro e fino alla provincia di Torino, come Pinerolo, valle Stura di Demonte, Sanfront, Sestriere, Barge, Pinasca, Villafranca Piemonte, Casteldelfino, Cercenasco, Cumiana, Monterosso Grana, Saluzzo.

Per il momento, a parte il panico e la paura, non ci sono notizie di danni a cose o persone. Già questa mattina la terra aveva tremato nel Cuneese. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è delle 6.51, seguito un minuto più tardi da una seconda scossa di magnitudo 2.9 e da una serie di eventi minori nell’ora successiva. Tra le 7 e le 8 i sismografi hanno infatti registrato altre scosse di minore entità, di potenza compresa tra 1.0 e 2.0 della scala Richter. Il terremoto ha avuto come epicentro la borgata di Maddalena. Per fortuna, anche in questi casi, non si sono avuti danni.