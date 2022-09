Italia, autobus carico di studenti: autista ha un malore e sviene

Ascolta questo articolo

Nel nostro Paese in questo periodo si stanno verificando degli episodi che stanno provocando apprensione tra la popolazione. Basti pensare a quanto avvenuto nella giornata del 22 settembre, quando in varie parti d’Italia si sono avute diverse scosse di terremoto, ben 7, che hanno fatto tremare Sicilia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Insomma una situazione che ha preoccupato gli italiani, anche se l’INGV ha dichiarato che tutti gli eventi non sono assolutamente collegati.

Ma come si sa ci sono anche episodi che non hanno a che fare con eventi naturali, ma che dipendono appunto dagli esseri umani, come gli incidenti stradali. Ne accadono tantissimi ogni giorno nel nostro Paese, ma non solo: alcuni hanno purtroppo esiti nefasti, come accaduto nel brindisino qualche sera fa quando un 34enne è morto a Fasano dopo essersi schiantato con la sua moto. E in queste ore qualcosa di simile è avvenuto sempre in Italia.

Autobus carico di studenti, il dramma

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un autobus carico di studenti è uscito fuoristrada a Sandrà di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 7:00 del mattino del 22 settembre. L’autobus era di proprietà dell’azienda ATV, a bordo c’erano una 70ina di ragazzi.

Da quanto si sa fino a questo momento, pare che l’autista del bus abbia avuto improvvisamente un malore. Si sarebbe accorto di quanto stava succedendo e ha quindi rallentato la marcia del mezzo, in modo da accostare e non creare ulteriori danni. Ma purtroppo è svenuto prima di arrestare completamente la marcia del mezzo, che è finito in un vigneto.

L’autista era un giovane di 26 anni. L’urto ha però causato la caduta di alcuni studenti e un paio di loro, soccorsi dagli operatori del 118 assieme all’autista, sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del caso. Nessuno comunque è in gravi condizioni, il conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso Clinica Pederzoli di Peschiera. Gli altri studenti sono stati quindi condotti a scuola con un servizio sostitutivo fatto arrivare dall’Azienda trasporti Verona.