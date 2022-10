Italia, arrivano freddo e gelo: Giuliacci svela la data

Ascolta questo articolo

Inutile girarci attorno: in questo mese di ottobre, e specialmente in questi ultimi giorni, l’Italia sta facendo i conti con temperature a dir poco anomale per il periodo, con i valori che in alcune aree del sud sono vicini ai 30 gradi. Qualcosa che non si era mai visto, l’ottobrata sì, ma mai con queste temperature dal sapore tipicamente estivo o comunque tardo-primaverile. Il caldo anomalo sta facendo scaldare poi il suolo in maniera assurda, e questo porta al crearsi di fitte nebbie nelle ore notturne e nelle prime del mattino.

Nè è un esempio quanto sta accadendo in questi giorni in provincia di Brindisi, dove sulla “Piana di Brindisi” e in tutto il Salento in generale, si stanno creando delle pericolose nebbie notturne che stanno mettendo in difficoltà gli automobilisti. Una situazione anomala quindi, si diceva, che però dovrebbe cambiare nell’immediato futuro. Il meteorologo Giuliacci ha previsto una data in cui il caldo anomalo terminerà.

Giuliacci, “arrivano gelo e freddo”

Mario Giiuliacci ha quindi informato gli italiani di quello che sta succedendo sul nostro Paese, dove si sta assistento appunto a queste temperature a dir poco elevate per il periodo. L’esperto meteo ha spiegato che tutto dipende dall’alta pressione di origine africana che sta stazionando sul nostro Paese.

“In base alle proiezioni odierne l’alta pressione, responsabile di questa particolare anomalia, insisterà sull’Italia per tutta questa settimana e anche per gli inizi della prossima settimana. Poi, con l’arrivo di novembre, qualcosa sembra destinato a cambiare” – così ha spiegato Giuliacci alla stampa.

Il cambiamento lo si avvertirà tra il 31 ottobre e l’1 novembre, quando una sacca di aria fredda irromperà nel nostro Paese da Est portando un calo delle temperature abbastanza vistoso prima al centro Nord e poi sulle regioni adriatiche. “Poi un ulteriore e più generalizzato calo delle temperature è probabile nei giorni successivi, in particolare intorno al 3-4 novembre, con l’arrivo di correnti fredde di origine nord-atlantica provenienti in questo caso da ovest. Così, all’improvviso, da un clima eccezionalmente mite si passerà a temperature al di sotto della norma, con un freddo magari non intenso ma comunque insolito per il periodo” – questa la conclusione dell’esperto, che ci fa capire appunto come il clima sia letteralmente impazzito.