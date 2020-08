Isnello: divampa incendio in una casa. Uomo salva la vita di 4 bambini

I gesti di coraggio e solidarietà, sebbene siano sempre più latenti e rari, esistono. Ci sono persone nel mondo disposte a mettere a repentaglio la propria vita per poter salvare quella degli altri. Un esempio in tal senso è la vicenda accaduta lunedì mattina a Isnello, in provincia di Palermo, dove un uomo non ha esitato a soccorrere dei bambini che rischiavano la vita. Vediamo come si sono svolti i fatti e l’intervento dell’uomo.

Il fatto è avvenuto a Isnello, un piccolo centro delle Madonie, in provincia di Palermo, dove un uomo, sentendo delle urla provenire da un palazzo nelle sue vicinanze, ha pensato d’intervenire immediatamente salvando la vita di quattro bambini all’interno. Nunzio Mogavero, l’eroe di questa storia, un operaio forestale di 49 anni, non ha minimamente esitato, appena sentito le grida provenienti dall’appartamento in fiamme, a recarsi sul luogo e mettere in salvo le quattro creature.

In un primo momento, ha provato a entrare dall’ingresso, ma era bloccato, forse a causa delle fiamme che stavano divampando. Grazie all’aiuto di altre due persone, ovvero il carabiniere Francesco Fina e il signor Nicola Quagliana, ha deciso di arrampicarsi sino al balcone del primo piano della palazzina. A quel punto, ha preso i bambini uno a uno, calandoli dall’alto e porgendoli alle persone che si trovavano in strada. L’ultima bambina è riuscita a salvarsi miracolosamente in quanto le fiamme stavano quasi per raggiungerla.

Tutta la vicenda che ha visto protagonista Mogavero che si è distinto già in altre occasioni proprio per la sua generosità, è stata raccontata dallo stesso sindaco sulla pagina Facebook del Comune in cui ha colto l’occasione per ringraziare l’operaio forestale, ma anche tutti coloro che si sono prodigati salvando così i quattro bambini. Lo stesso Mogavero ha riportato anche una ferita alla gamba, ma nulla di grave.

Le fiamme, sono scaturite al piano terra a causa, molto probabilmente, di un corto circuito per poi propagarsi al primo piano, proprio dove si trovavano i bambini. La madre non era in casa in quanto uscita per fare la spesa. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco per ultimare le operazioni di spegnimento dell’incendio dichiarando l’edificio inagibile.