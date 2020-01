Ismail Drammeh: dal viaggio della speranza su un gommone alle passerelle di alta moda

La “favola” di Ismail Drammeh, un ragazzo del Gambia di 21 anni ha conquistato i cuori di tutti gli italiani. Il giovane oggi calca le passerelle più ambite del mondo della moda ma, fino a qualche tempo fa, era un profugo in cerca di fortuna. Ismail è scappato dal suo paese di origine a causa delle condizioni estreme che è stato costretto a subire, insieme a tanti altri ragazzi.

Il giovane in Gambia veniva sfruttato nei campi e, notando l’assenza scoraggiante di un futuro migliore, è scappato da quella cruda realtà. Il ragazzo non ha potuto salutare nemmeno la sua mamma e, con il cuore spezzato, ha dovuto attraversare il deserto mettendo in pericolo la sua vita. Dopo aver raggiunto il Senegal, passando pure dalla Nigeria, è arrivato in Libia dove è stato arrestato. Pur di scappare da quell’inferno, Ismail è stato disposto a pagare mille euro per garantirsi un piccolo spazio in un gommone di profughi.

Percorrendo il cosiddetto “viaggio della speranza” in un gommone, insieme ad altre cento persone, ha raggiunto con infinite difficoltà le coste italiane. In situazioni critiche, è stato salvato dalla marina militare e, appena sbarcato, ha trovato una nuova e grande occasione. In Sicilia, la sua bellezza ha conquistato l’attenzione di una ragazza che lo ha coinvolto in un progetto legato alla moda.

Da quel momento, la vita di Ismail è cambiata e, grazie al suo metro e novanta di altezza e al suo corpo scultoreo, è riuscito a diventare uno dei modelli più richiesti dalle migliori maison. Il vero sogno di Ismail era quello di vivere una vita serena: infatti il giovane non conosceva nulla della moda e, fino all’ultimo momento, non riusciva a credere di aver ricevuto dalla fortuna un dono cosi grande.

In pochi mesi il modello ha imparato l’italiano e, per racimolare sempre più denaro possibile da inviare alla sua famiglia, lavora anche in un ristorante messicano come cameriere. Ismail ha una cicatrice alla gamba, dovuta a una coltellata subita durante una rapina in Libia, che gli ricorda da cosa e da chi è scappato.

Nonostante il successo raggiunto, Ismail non dimentica mai le sue origini, tanto da custodire un ciondolo a forma di Africa che gli rammenta la sua famiglia. Il ricordo di un passato difficile è diventato per il ragazzo una fonte di pura energia in cui trovare la forza per andare avanti e la giusta determinazione per superare qualsiasi ostacolo. Ad oggi, la sua speranza è quella di conquistare ancora di più le passarelle, cosi da dimostrare a tutti che la bellezza riesce a trionfare su tutto, pure sul razzismo.