Investito dall’auto del padre durante una manovra: muore bimbo di 18 mesi

Un bambino di 18 mesi è morto nella serata di ieri 6 marzo a Modugno, in provincia di Bari, in quanto è stato investito dall’auto del padre. Il dramma è accaduto durante una manovra del veicolo. L’uomo non si sarebbe accorto della presenza del figlioletto vicino la macchina, per cui lo ha colpito. Resosi immediatamente conto di quanto appena accaduto, il papà ha soccorso immediatamente il figlio, chiamando anche un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato a sirene spiegate verso l’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, sito sempre nel capoluogo pugliese.

Purtroppo per l’infante non vi è stato nulla da fare: erano infatti troppo gravi le ferite e le lesioni riportate durante l’impatto. Al momento sono pochi i particolari che si conoscono su questo delicato fatto di cronaca, ma non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli sull’accaduto. Sotto shock il padre del bambino per quanto successo. Il dramma sarebbe avvenuto in un’area parcheggio sita nella cittadina barese.

Indagano i carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Sis, che adesso cercheranno di ricostruire le esatte circostanze del dramma. La notizia del dramma si è sparsa in tutta Modugno, destando sconcerto e apprensione tra gli abitanti. Per motivi di privacy le generlità del bambino non sono state rese note, così come anche quelle del padre.

Gli inquirenti per il momento mantengono il più stretto riserbo sulle indagini, anche perché la vittima dell’incidente è un minore. Non è il primo incidente simile che capita in Italia in questi mesi, dove diversi bimbi sono morti in queste tragiche circostanze. Sul caso avvenuto a Modugno spetterà adesso all’autorità giudiziaria chiarire il tutto.

La notizia è stata riportata dai maggiori media locali, come Bari Today, che ne ha parlato sulle sue pagine online. Sul caso quindi si attendono ulteriori riscontri da parte degli investigatori. Il dramma ha colpito tutta la comunità di Modugno, che è un comune situato all’interno dell’area metropolitana di Bari.