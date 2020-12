Investito da un taxi Valerio Staffelli, il personaggio televisivo di Striscia la Notizia

Brutto incidente oggi pomeriggio 10 dicembre per Valerio Staffelli, volto noto del programma televisivo Striscia la Notizia, famoso per la consegna dei tapiri d’oro a personaggi pubblici e gente comune. Secondo quanto riferisce Milano Today, il professionista stava consegnando un tapiro d’oro al ballerino Roberto Bolle, che si trovava in un taxi in centro a Milano. La vettura in questione lo avrebbe quindi travolto accidentalmente, tanto che il conducente si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi a Staffelli.

Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i sanitati del 118 che hanno proceduto a verificare le situazioni di salute di Valerio Staffelli e successivamente lo hanno condotto in codice verde in ospedale per tutte le cure del caso. Per lui, fortunatamente, solo un grosso spavento. L’incidente si è verificato in piazza Santa Maria Beltrade, non lontano da via Torino.

Solo un trauma lieve per Staffelli

Il personaggio televisivo ha riportato solo un trauma lieve, almeno così fanno sapere i sanitari dell’ospedale Gaetano Pini, lì dove è stato portato per essere sottoposto ai controlli. Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia locale del capoluogo meneghino, che adesso vuole vederci chiaro e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non è escluso, quindi, che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori dettagli sull’incidente che ha visto protagonista e vittima allo stesso tempo Valerio Staffelli.

Il tapiro d’oro è un premio satirico che viene assegnato proprio dallo stesso Staffelli a tutti quei personaggi che, nel corso della settimana, si sono distinti per comportamenti che la redazione di Striscia la Notizia giudica in qualche modo criticabili. Come è noto, la trasmissione in questione viene mandata in onda su Canale 5, una delle reti Mediaset.

Al momento del sinistro, Roberto Bolle si sarebbe trovato già all’interno del taxi. La notizia di quanto accaduto al volto di Striscia la Notizia si è subito diffusa in tutto il Paese e ha destato apprensione anche tra i molti fan dello stesso Staffelli. Sul caso non ci resta che attendere ulteriori riscontri da parte delle autorità.