Intervento record a Salerno: è stato asportato un tumore di 15 chili a una donna incinta

L’operazione che si è conquistata il record mondiale è stata effettuata nell’ospedale San Giovanni di Dio e d’Aragona, a Salerno, dove è stato asportata una massa tumorale di grosse dimensioni, a una paziente in stato interessante, dopo averla fatta partorire. A compiere quest’impresa sono stati due chirurghi del reparto “Gravidanze a rischio“, il dottor Mario Polichetti e il dottor Raffaele Petta, con la rispettiva equipe.

A dover subire l’intervento è stata una casalinga, di 38 anni, di Salerno, incinta e con una grossa massa tumorale del diametro di 35 centimetri e dal peso di 15 chilogrammi. Nonostante le dimensioni del tumore, la donna durante la gravidanza non ha avuto grossi problemi: l’unico fastidio che ha riportato sono stati i sintomi da addominale compresso.

La donna ha subito l’intervento al termine della gravidanza, alla 37esima settimana. L’intervento si è suddiviso in due fasi: nella prima fase dell’operazione è venuto al mondo il bambino, lungo 50 centimetri e con un peso di oltre 3 chilogrammi mentre, nella seconda fase dell’intervento, i medici hanno provveduto a rimuovere la massa tumorale. I medici dell’ospedale hanno fatto sapere che sia la mamma che il bambino godono di ottima salute.

In sala operatoria, ad affiancare il dottor Polichetti e il dottor Petta, c’erano il dottor Joseph Allegro, l’anestesista Miriam Giudice, e le due ostetriche Angela Lombardi e Luciana Verlezza.

L’intera equipe, oltre ad aver salvato due vite, si è conquistata anche un record mondiale, in quanto è la prima volta al mondo che, durante un’operazione, viene rimossa una massa tumorale di tali dimensioni, e per di più a una donna in stato interessante. Finora, a detenere il record era un’equipe medica di Chennai, una città dell’India Meridionale, ma in quella circostanza la massa tumorale era più piccola e la donna non era in stato interessante.