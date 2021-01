Intera famiglia contagiata dal Covid-19: "Aspettiamo da due settimane contatto dell’Asl"

“Siamo tutti positivi al Covid e aspettiamo da due settimane la chiamata della Asl”. Questo è l’amaro sfogo di una famiglia di Manduria, in provicia di Taranto, che da 14 giorni si trova chiusa in casa senza che mai nessuno gli abbia contattati per poter cominciare le procedure di contact tracing.

Si tratta di tre persone, la figlia e i suoi rispettivi genitori. Tutti loro non hanno particolari problemi di salute e non sono in condizioni gravi: la figlia e la madre sono asintomatiche, mentre il papà mostra lievi sintomi. La giovane figlia ha scritto un lungo post su Facebook in cui racconta la situazione che si è venuta a creare. La famiglia vuole anche sapere come si deve comportare, e cosa possono o non possono fare. Secondo quanto scritto dalla figlia, loro sono stati responsabili e ormai da due settimane non escono da casa, ma in paese c’è gente che pare non abbia fatto altrettanto, sempre a detta della giovane.

Loro stessi sono molto preoccupati, anche perché la cittadina messapica sta facendo i conti con una grossa epidemia di Covid-19. La Prefettura ha emesso l’ultimo bollettino il 16 gennaio scorso, e allora risultavano positivi al Covid 223 soggetti in tutta Manduria, mentre, come spiega il quotidiano locale La Voce di Manduria, la settimana prima erano arrivati addirittura a 300. Per il sindaco, Gregorio Pecoraro, questi numeri sono inverosimili, per cui momentaneamente il Comune ha sospeso l’emanazione del bollettino settimanale per capire bene quali siano i numeri reali.

La comunità vuole essere informata

La donna che ha scritto il post su Facebook si dice molto preoccupata per tutto quello che sta succedendo nella cittadina, e teme che qualcuno positivo al virus possa non rispettare le regole e uscire, andando così magari ad infettare altre persone. Il sindaco Pecoraro ha informato i cittadini che la sospensione dell’emanazione del bollettino settimanale resta sospesa in modo temporaneo. La decisione ha però mandato su tutte le furie gli abitanti di Manduria, che vogliono sapere quale sia la reale situazione nel loro paese. Molti non ritengono giusta la decisione dell’amministrazione comunale.

Da Palazzo di Città fanno comunque sapere che questi numeri ingerano nella popolazione confusione, anche perché tra un bollettino e l’altro ci sono state variazioni inverosimili, per cui per l’amministrazione comunale è necessaria fornire cifre esatte e precise, senza far andare nel panico la popolazione. Lo stesso sindaco Pecoraro ha fatto sapere di aver chiesto dei chiarimenti in merito a questa vicenda all’Asl di Taranto, competente per territorio.

In queste settimane la provincia di Taranto è la seconda zona più colpita della Puglia dal Covid-19. Fino ad ora la provincia era rimasta quasi marginale all’epidemia, ma all’improvviso, in particolare da dopo le feste natalizie, i numeri sono cominciati a salire giorno dopo giorno. Nella stessa Manduria si è formato un cluster di contagi all’interno dell’istituto comprensivo “Prudenzano” dove già tre bambini delle elementari sono risultati infetti. mentre quattro scolaresche con i rispettivi docenti sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario.