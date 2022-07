Inizio Agosto da incubo in Italia: crollo termico e piogge

Ascolta questo articolo

In questi giorni gli italiani hanno dovuto fare i conti con una situazione meteo piuttosto instabile, che ha portato temproali, anche piuttosto violenti, soprattutto al Nord della Penisola. Il maltempo, che ha portato anche abbandonanti piogge, non è comunque servito a risolvere il problema della siccità, che attanaglia tutto il Paese, in particolare proprio le aree settentrionali, dove diversi fiumi sono quasi in secca a causa della mancanza di acqua.

In questo inizio di estate abbiamo assistito a temperature fuori dalla norma, anche per quanto riguarda il mese di giugno, che è stato tra i più caldi degli ultimi anni. non si era mai visto infatti un giugno in cui le temperature per giorni hanno superato i 40 gradi. Adesso l’anticiclone delle Azzorre sta regalando bel tempo su tutta l’Italia con le temperature che si mantengono tutto sommato stabili, ma come vedremo tra poco il quadro potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Cosa aspettarsi ad agosto

Nel frattempo si avvicina sempre di più il mese di agosto, che per milioni di italiani coincide con il mese delle ferie. Tutti vogliono sapere come sarà il mese che entrerà tra una quindicina di giorni, e le previsioni a lungo termine, benchè non sicure al 100%, ci danno comunque un quadro non certo eccezionale.

Tra la fine di luglio e l’inizio del mese di agosto gli italiani potrebbero fare i conti con un meteo a dir poco “capriccioso”: le prime elaborazioni indicano come tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo, agosto appunto, una saccatura con aria più fresca farà capolino nel nostro Paese e potrebbe portare piogge e temporali.

Sicuramente l’inizio di agosto che nessuno si aspettava. L’estate 2022 comunque dovrebbe poi continuare a far registrare alte temperature, tra la fine di Luglio e Agosto si attende anche una marcara ventilazione da quadranti settentrionali. Ovviamente neanche ad agosto sono esclusi giorni con temperature molto alte.