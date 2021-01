Il Covid ha colpito ancora. Questa è una straziante storia che arriva dalla contea inglese di Suffolk. Proprio qui, dopo una lunga agonia, il 17 gennaio, il virus si è portato via la 28enne Laura Gentry, operatrice sanitaria di Wessingland.

Risultata positiva al Covid, questa bella ragazza che tutti descrivono come espansiva e molto affettuosa, è stata trasportata al James Paget university Hospital di Great Yarmouth.

L’accaduto

Laura ha iniziato a lamentare fitte fortissime, lancinanti, all’addome, pensando che si trattasse di appendicite, fino all’effettuazione del tampone per il Covid, che ha dato esito positivo. Le sue condizioni sono peggiorate, al pnto da richiedere la ventilazione meccanica per poter respirare ed il trasferimento in terapia intensiva. La giovane, svariate volte aveva affidato i suoi pensieri ai social, parlando del suo calvario legato al Covid, proprio come nel post datato 6 gennaio, pochi giorni prima del suo decesso, in cui scriveva: “Non potrei augurare quello che sto passando io neppure al mio peggiore nemico”.

Qualche giorno prima, il 2 gennaio, un altro messaggio, quando già si trovava in ospedale: “Questa notte ho dormito sei ore. Avevo dolori ovunque. Incrociamo le dita per qualche risultato oggi e poi forse potrò tornare a casa”. Poco dopo il ricovero, alla vigilia di Capodanno, aveva detto: “Tutto quello che posso dire è grazie a tutta la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato negli ultimi giorni e mi hanno tenuto compagnia con le videochiamate. Non sono sicura di quando uscirà da qui, ma incrociamo le dita affinché ciò avvenga molto presto“

La morte della giovane ha distrutto il fidanzato, Jack Brighouse. I due si erano conosciuti nel 2016 e desideravano presto coronare il loro sogno, convolando a nozze. E poi c’è la sofferenza della sorella Amy che, nel parlare di Laura, dice: “Illuminava qualsiasi stanza in cui si trovava”. Proprio lei, tramite la pagina Just giving, sta raccogliendo i fondi per coprire le spese del funerale. . È stata proprio quest’ultima ad annunciare la morte della 28enne: “Mia sorella non ce l’ha fatta, ci mancherà sempre”, ha scritto su Facebook.