Ingerì accidentalmente del detersivo: morto bimbo di 6 anni

Ascolta questo articolo

C’è purtroppo un tragico epilogo riguardo la vicenda del piccolo bambino di 6 anni che lo scorso 18 luglio ingerì accidentalmente un mix di detervisi in una abitazione di Francavila Fontana (Brindisi): purtroppo dopo due mesi di agonia il piccolino non ce l’ha fatta ed è deceduto presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove si trovava ricoverato. In un primo momento il bimbo è stato ricoverato presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

All’epoca dei fatti si diffuse inizialmente la notizia, poi rivelatasi infondata, che la madre avesse somministrato di proposito il mix al bambino, mentre poi i carabinieri, intervenuti sul posto, stabilirono che si trattò di una tragica fatalità. Il mix di detersivi si trovava in casa e il bimbo accidentalmente prese la bottiglia e ingerì il contenuto a sua insaputa, la madre a causa dello spavento si gettò di sotto riportando gravissime ferite.

Lutto cittadino

Come detto nelle scorse ore è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: il bimbo è morto. La notizia è stata riportata dai maggiori media locali, come Brindisi Report. La donna si trova attualmente ricoverata in una clinica di Milano in quanto all’epoca dei fatti fu sottoposta a un intervento chirurgico alla testa presso il nosocomio brindisino.

Nel frattempo la notizia del decesso del bimbo ha raggiunto la provincia di Brindisi e la stessa Francavilla Fontana. Dolore e strazio nella “Città degli Imperiali”. Nei prossimi giorni si terranno i funerali del bambino deceduto. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Francavilla, Antonello Denuzzo.

“Non ci sono parole adeguate non ci sono pensieri opportuni. Proclamerò il lutto cittadino per il giorno in cui si terrà il rito funebre del piccolo. Per esprimere con il silenzio il cordoglio di tutta la comunità di Francavilla Fontana, che ha visto crescere un bimbo che oggi non c’è più” – questo il comunicato del primo cittadino.