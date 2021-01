Infermieri "abbracci-ati" dal Mulino Bianco

Barilla fin dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si è mostrata vicina agli italiani ed ora volge lo sguardo in modo particolare agli infermieri rivestendo una nota confezione di biscotti Mulino Bianco con il camice celeste, un stetoscopio e una scritta-messaggio: “Questi abbracci sono per loro“. I frollini del Mulino Bianco sono nati quando, nel 1987, è stata istituita la Giornata degli abbracci.

L’acquisto di ogni confezione di biscotti ‘Abbracci‘ del Mulino Bianco, in vendita da gennaio, andrà a sostenere la campagna #NoiConGliInfermieri di Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) fino a raggiungere la cifra di 2 milioni di euro. Nello specifico il fondo vuole andare incontro alle famiglie degli infermieri che in questi mesi di pandemia, lavorando in prima linea hanno riportato delle conseguenze dirette o indirette a causa del Covid-19.

In Italia gli infermieri contagiati dal coronavirus sono più di 50mila su 450mila, quelli deceduti sono 72. La salute degli operatori sanitari è stata messa a repentaglio, molti si son trovati a fronteggiare stress fisici e anche emotivi. Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco & Pan di Stelle ha raccontato la nuova idea costruita sugli ‘Abbracci‘ e pienamente in sintonia con la scelta di fondo del Gruppo Barilla che si è dimostrata vicina agli italiani fin dall’inizio della pandemia da coronavirus.

Ha parlato dell’ulteriore scelta del Gruppo come “un nuovo passo attraverso Mulino Bianco, che, da sempre, porta alle persone la felicità fatta di piccole cose, cariche di significato ed emozioni, proprio come un abbraccio“. Il Gruppo Barilla aveva già donato più di 2 milioni di euro per andare incontro alle necessità del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Parma, di altri ospedali regionali, ha sostenuto la Protezione civile, la Croce rossa, la Caritas e il Banco Alimentare.

Il tema degli “Abbracci” è ben azzeccato in questo tempo, quasi un anno, di distanza obbligatoria. “Questi abbracci sono per loro“, un pacchetto di biscotti che va oltre il piacere di una tazza di latte con un frollino dolce. Gli “Abbracci” dicono a tutti gli infermieri italiani che, riconoscenti, siamo loro vicini.

Le confezioni speciali sono state create dai dipendenti degli stabilimenti lavorando con passione anche nel periodo natalizio per riuscire a realizzare entro gennaio le confezioni azzurre e sostenere così la campagna di Fnopi che in modo concreto fa sentire la vicinanza di tutti a coloro che in questi lunghi mesi si sono fatti carico di chi era nella sofferenza e nel bisogno. La pandemia, nel suo aspetto positivo, ha dato vita a molteplici iniziative di solidarietà e attenzione all’ambiente.

Da una parte l’attenzione è stata rivolta alla persona malata, anziana, sola, dall’altra all’ambiente che sfinito dallo sfruttamento o dalla disattenzione dell’umanità ha mostrato i suoi punti deboli. I due aspetti – solidarietà e ambiente – toccano la sensibilità generale, nella creazione packaging ‘Abbracci’ di Mulino Bianco li troviamo uniti insieme in un abbraccio – per stare in tema – capace di suscitare l’interesse di molti, se non di tutti.