Infarto mentre lavora nella stiva di una nave: morto operaio a Taranto

Ascolta questo articolo

Dramma nella giornata del 28 ottobre all’interno del porto di Taranto. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un operaio che stava lavorando all’interno della stiva di una nave, Piero Mingolla, 46 anni, è deceduto improvvisamente molto probabilmente a causa di un malore improvviso. Mingolla, residente a Latiano, in provincia di Brindisi, sarebbe stato stroncato da un infarto mentre prestava servizio. A lanciare l’allarme in mattinata sono stati i suoi colleghi.

La vittima stava manovrando un escavatore nella stiva del natante, che trasportava clinker per cemento. I colleghi, alla fine del turno di lavoro, si sono riuniti sulla banchina ma non hanno visto arrivare Mingolla, per cui hanno cominciato a cercarlo in tutta la zona e nella stessa nave, trovandolo appunto senza vita all’interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e quello della Capitaneria di Porto di Taranto.

Dolore a Latiano

L’agenzia Ansa ha riportato una nota di Accieierie d’Italia, azienda che opera nel settore del siderurgico a Taranto. La ditta precisa che “il fatto si è verificato nella sezione di Ponente del Quarto Sporgente del porto, utilizzata non dal siderurgico ma da altri operatori. La ditta per la quale il lavoratore stava operando al momento del malore non era impegnata in attività per conto di Acciaierie d’Italia. L’azienda esprime il suo profondo cordoglio per quanto avvenuto” – questa la nota di Acciaierie d’Italia.

Sul caso comunque saranno effettuate le dovute indagini, questo anche per capire perchè l’uomo abbia avuto un infarto improvviso. La notizia è stata ripresa dai principali quotidiani locali, non è la prima volta che una persona muore sul posto di lavoro in maniera improvvisa come accaduto a Piero Mingolla.

La notizia si è immediatamente diffusa nella cittadina di Latiano, centro di medie dimensioni della provincia di Brindisi. Qui Mingolla era conosciuto. Dolore quindi anche per famigliari, soprattutto, e amici. Nelle prossime ore dovrebbero svolgersi i funerali dello sfortunato operaio deceduto al porto di Taranto.