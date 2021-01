Incredibile a Napoli: lancia bomba carta dal balcone ma incendia la sua auto: vettura distrutta

Un episodio a dir poco incredibile si è verificato nella notte tra il 31 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021 a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove un uomo del posto, per festeggiare l’inizio del nuovo anno, ha lanciato dal balcone di casa sua una bomba carta in strada. Un gesto molto pericoloso, che poteva costare caro a qualche passante o agli stessi vicini. L’esplosione ha letteralmente incendiato un’auto parcheggiata a bordo della carreggiata. Sono stati però alcun residenti a raccontare come sono andati i fatti ad alcuni media locali, in particolare a Internapoli e a Napoli Today.

Infatti l’auto incendiata sarebbe proprio quella dell’uomo che avrebbe lanciato il grosso artifizio in strada. Fortunatamente durante il rogo non si sono registrati danni alle cose o alle persone, ma la gente si è molto preoccupata, anche perché le fiamme erano davvero consistenti. Il veicolo è andato completamente distrutto. L’area comunque è stata messa in sicurezza e dopo poco il rogo è stato domato. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina campana, destando la curiosità degli abitanti.

Episodio surreale

Quanto successo a Sant’Antimo è davvero surreale. In un primo momento, non appena è stato notato l’incendio, la gente si è davvero preoccupata e si è pensato subito ad intervenire per poter evitare danni peggiori. I particolari, come spesso accade in questi casi, sono emersi però con il passare delle ore. Solo nelle ore successive all’incidente si è potuto appurare che la macchina andata distrutta fosse quella dell’autore del lancio del petardo. Adesso sul caso ci sono in corso le relative indagini.

In tutta Italia, la notte scorsa, ci sono stati festeggiamenti per dare il benvenuto al nuovo anno 2021. Diverse le violazioni del coprifuoco e del lockdown segnalate in tutto il Paese. Nonostante la pandemia attualmente in corso gli italiani non hanno abbandonato la tradizione di esplodere fuochi d’artificio e petardi per le strade delle città, circostanza che in alcuni casi è costata ai responsabili sanzioni salatissime da parte delle forze dell’ordine. La pericolosità dei cosiddetti “botti” è davvero nota a tutti.

Adesso sul caso non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo che ha lanciato la bomba carta non son state rese note, anche per proteggere l’identità dei suoi famigliari. Certo è che la vicenda ha assunto contorni grotteschi, provocando ampie discussioni a Sant’Antimo.