Incontra l’amante del marito e tenta di investirla con l’auto per ucciderla: arrestata

La storia con suo marito era in crisi, e aveva scoperto che quest’ultimo aveva un’amante, una donna più giovane di lui. L’amante del marito aveva 35 anni. Dopo la terribile scoperta molto probabilmente il rapporto famigliare tra i due si era rotto, e non c’era più la serenità di un tempo. Per questo una donna non appena ha incontrato per strada l’amante del marito non ci ha pensato due volte, e ha tentato di vendicarsi, volendo ucciderla.

I fatti sono avvenuto lo scorso 15 maggio a Roma, in via Ostuni. Qui c’è stato il primo episodio e “incontro” tra le due donne, la moglie e l’amante. La prima ha atteso la seconda vicino la sua abitazione, questo magari per parlare e chiarire la situazione. Dopo una discussione molto accesa, la moglie dell’uomo è tornata in auto, ma non per tornare a casa. Ha seguito la 35enne tentando di investirla, non riuscendoci. E non contenta ci ha poi ritrovato.

Accusata di tentato omicidio

Passa qualche giorno e le due donne si incrociano nuovamente per caso per strada. E sempre qui la moglie dell’uomo, che viaggiava in macchina, ha tentato di salire sul marciapiede con la volontà di investire l’amante del marito. L’amante ha quindi sporto denuncia presso le forze dell’ordine e per la moglie del marito non è finita proprio bene.

Attualmente lei è accusata di tentato omicidio e dovrà rispondere di questo dinanzi l’Autorità Giudiziaria, in quanto si trova sotto processo. La prossima udienza si terrà con il rito abbreviato. La moglie dell’uomo rischia quindi veramente tanto a causa del suo sconsiderato gesto. Le generalità delle persone coinvolte in questa storia non sono state rese note per ovvi motivi di privacy.

La notizia è stata riportata anche dal quotidiano Il Messaggero. Inoltre, durante il primo tentativo di investimento, la moglie dell’uomo è andata a sbattere contro un muretto condominiale. Per le fortunatamente non ci sono state serie conseguenze. Insomma, questa donna pagherà a caro prezzo la sua rabbia per una storia terminata.