Incidente sulla provinciale Tuturano-Mesagne: un morto e un ferito

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina 2 dicembre sulla strada provinciale 81 che collega Tuturano, frazione del comune di Brindisi, a Mesagne, all’altezza di contrada Cerrito. Da quanto si è appreso l’incidente ha coinvolto una Fiat Panda e una Seat. I due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente ed erano guidati rispettivamente da un 78enne e da un 31enne. Per l’anziano non vi è stato purtroppo nulla da fare, in quanto sarebbe purtroppo morto sul colpo.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, unitamente al personale del 118 con alcune ambulanze. All’arrivo dei sanitari l’anziano risultava già senza vita. Il 31enne invece è stato trasferito in codice giallo presso l’ospedale Antonio Perrino per le cure del caso. Ancora da accertare con precisione la dinamica dell’incidente. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Brindisi per i rilievi del caso.

Veicoli distrutti

Come si può vedere dalle immagini diffuse dai media locali entrambi i veicoli sono andati distrutti. Il 31enne, come detto, è stato trasferito in ospedale con codice giallo, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. I Vigili del Fuoco giunti dal comando provinciale si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli.

Il sinistro si è verificato attorno alle 9:00 del mattino. Il traffico non ha subito rallentamenti degni di nota, anche se la provinciale Tuturano-Brindisi è un’arteria stradale comunque trafficata in quanto percorsa sia dagli abitanti di Tuturano che di Mesagne per raggiungere le campagne oppure le località in questione.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto stamane sulla provinciale 81. La notizia si è diffusa immediatamente sia nella cittadina di Tuturano che nella stessa Mesagne, destando apprensione tra gli abitanti. Le forze dell’ordine continuano ad indagare sull’accaduto, anche per accertare eventuali responsabilità. Non è la prima volta che la strada in questione è teatro di incidenti mortali, era già successo negli scorsi anni.