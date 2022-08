Incidente sulla provinciale: miracolati 5 giovani

Ascolta questo articolo

Poteva avere gravi conseguenze un brutto incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi 19 agosto sulla strada provinciale che collega Brindisi alla frazione di Tuturano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una Volkswagen Golf con a bordo 5 ragazzi è improvvisamente uscita di strada in maniera autonoma, ribaltandosi, dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Il sinistro si è verificato alle spalle del palazzetto dello sport Elio Pentassuglia.

Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato l’auto a sbandare, ma secondo quanto è dato sapere fino a questo momento il sinistro è stato causato da una macchia di olio presente sull’asfalto. A causa di ciò il veicolo avrebbe perso aderenza sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Brindisi.

Ragazzi illesi

Da quanto riferisce Brindisi Report nell’abitacolo c’erano cinque giovani, rispettivamente di San Pietro Vernotico, Tuturano e un loro amico di Padova in vacanza nel brindisino. Per il conducente del veicolo si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 a causa di un problema al piede, a quanto pare però non grave.

Per tutti si è trattato soltanto di un grosso spavento. Gli agenti della Locale hanno eseguito i rilievi del caso, mentre la carreggiata è stata rimessa in sicurezza dagli operatori della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico, che hanno anche portato via il veicolo incidentato con un loro carro attrezzi. La circolazione non ha subito particolari disagi.

La strada provinciale che collega Brindisi a Tuturano è purtroppo tristemente nota per alcuni incidenti stradali, anche mortali, che hanno segnato irrimediabilmente non solo la comunità di Tuturano, ma anche quella di Brindisi e dei paesi vicini. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel brindisino nel pomeriggio del 19 agosto.