Incidente sulla Brindisi-San Pietro Vernotico: deceduto anche un terzo ragazzo

Ascolta questo articolo

San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, è una comunità distrutta dal dolore dopo quanto accaduto nella serata del 16 dicembre scorso, quando una vettura con a bordo 5 ragazzi si è scontrata frontalmente con un’altra macchina sulla provinciale che collega appunto Brindisi a San Pietro, non lontano dal paese di Tuturano (frazione del comune di Brindisi). In quella circostanza due ragazzi erano morti sul colpo: si tratta di Luigi Marangio, 19 anni di San Pietro Vernotico e di Augustine Kona, 32 anni originario del Ghana ma residente a Brindisi. A scontrarsi sono state una Ford Fiesta che si è scontrata frontalmente con una Ford Focus, e una Peugeot.

In queste ore è arrivata un’altra tragica notizia che ha turbato ulteriormente la cittadina di San Pietro: è morto infatti anche Gabriele Elia, 20 anni, il quale viaggiava a bordo dell’auto in cui si trovava l’amico Luigi Marangio. Il giovane si trovava ricoverato in condizioni disperate presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce: i sanitari hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, nella serata di ieri le sue condizioni si erano aggravate, fino al tragico epilogo del pomeriggio del 18 dicembre, quando la famiglia ne ha annunciato il decesso.

Strazio in due comunità

Anche la comunità africana di Brindisi è distrutta dal dolore per la perdita di Augustine: due comunità accumunate da un dolore immenso. La dinamica del sinistro mortale è attualmente al vaglio della Polizia Locale di San Pietro Vernotico. La madre di Gabriele poche ore prima aveva chiesto sui social di pregare per il figlio.

Elia aveva subito un intervento alla testa. A versare ancora in gravi condizioni presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi è un 18enne di nome Ilio, che si trova ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni, secondo quanto fa sapere la famiglia, sono stabili. “Io e la mia famiglia ringraziamo uno ad uno tutti coloro che ci sono vicini in questo momento così indescrivibile e devastante: grazie di cuore davvero a tutti. Le condizioni di Ilio sono stabili, e invito tutti voi a pregare tanto, tanto, per lui e per Gabriele, perché hanno bisogno davvero di tantissime energie positive…con Luigi nel cuore” – queste le parole della sorella di Ilio sui social, che poi invita la popolazione di San Pietro e chiunque volesse a partecipare ad una raccolta di sangue dell’Avis prevista per mercoledì 21 dicembre presso la chiesa dei Santissimi Angeli Custodi, dove ci sarà una emoteca.

Un altro giovane coinvolto nel sinistro, S.P. ha poi riportato fratture e un altro ancora, A.M. è rimasto illeso, così come illesa è rimasta anche una coppia che viaggiava sulla Peugeot. Per loro grande comunque lo shock. Ieri, sabato 17 dicembre, si sono svolti i funerali del 18enne Luigi Marangio a San Pietro Vernotico, oggi quelli del 32enne ghanese, che si sono svolti a Brindisi, nella parrocchia di San Leucio.