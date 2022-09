Ascolta questo articolo

Non c’è pace in provincia di Brindisi. Dopo il 30enne morto nella serata del 15 settembre dopo essere precipitato da uno dei muraglioni che costeggiano il Monumento al Marinaio al rione Casale, nella mattinata di oggi, 16 settembre, si è sfiorata la tragedia presso le cave di contrada Autigno, sulla provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Da quanto si apprende un operaio sarebbe rimasto con un braccio incastrato in un macchinario.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 assieme ai Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a liberare il malcapitato dal macchinario. L’operaio sarebbe rimasto incastrato con il braccio sinistro all’interno della macchina, sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia di Stato di Brindisi per i rilievi del caso e quindi per stabilire le cause dell’incidente.

Indagini in corso

Dopo essere stato liberato dal macchinario l’operaio è stato trasportato in ospedale con codice rosso. La richiesta di intervento presso la sala operativa del 115 è giunta alle 8:00, sul posto si è recata una partenza più un funzionario. Terribile la dinamica del sinistro fin qui ricostruita dalle autorità.

Da quanto è dato sapere il macchinario avrebbe tranciato il braccio all’operaio. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute, ma il malcapitato non dovrebbe comunque rischiare la vita nonostante le sue condizioni siano piuttosto serie. L’arto è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e consegnato ai sanitari.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo incidente avvenuto nella cava di Autigno. C’è da precisare che lo stesso operaio rimasto con il braccio incastrato nel macchinario sarebbe riuscito a spegnere la macchina prima dell’intervento dei colleghi, che poi hanno chiamato i soccorsi. Non è il primo incidente sul lavoro purtroppo che accade nel nostro Paese, sul caso ci sono indagini in corso.