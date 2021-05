Nella giornata di oggi, sabato 8 maggio, in Lombardia, si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro; il terzo in 4 giorni per un bilancio davvero raccapricciante. La vittima è Marco Oldrati, un operaio di 52 anni che stava lavorando su un ponteggio in un centro commerciale di Tradate, in provincia di Varese, quando, per cause ancora in fase di accertamento, probabilmente per la perdita di equilibrio, è caduto.

L’incidente mortale si è verificato nel centro commerciale di Via della Fornace Cortellezzi e l’allarme alla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenze urgenze della Lombardia (Areu) è arrivato stamattina intorno alle 11. Sul posto sono state inviate un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso, partito dall’ospedale Sant’Anna.

L’accaduto

Purtroppo, i medici e i paramedici giunti sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constare il decesso dell’uomo a causa delle profonde ferite riportate dalla caduta da 4 metri di altezza. Ora in via della Fornace stanno intervenendo i carabinieri della tenenza di Tradate e i funzionari di Ats Insubria, competenti in materia di infortuni sul lavoro.

A loro spetta l’arduo compito di ricostruire quanto accaduto e verificare se, al momento della caduta, rivelatasi fatale per il 52enne, l’operaio stesse lavorando in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. I. questa settimana a Busto Arsizio (Varese) è morto Christian Martinelli, schiacciato da una fresa nell’azienda la Bandera, mentre in provincia di Bergamo Maurizio Gritti, che proprio oggi avrebbe compiuto 47 anni, ha perso la vita, in un cantiere a Pagazzano, schiacciato da una lastra in cemento.

Nell’esplosione che ieri ha sventrato una palazzina a Gubbio, Samuel Cuffaro, eugubino di 19 anni, che lavorava con un contratto a chiamata per una delle due ditte impegnate nella produzione e commercializzazione della cannabis light, si trovava solo per caso nel pianoesploso.Il giovane, infatti, operava al piano sottostante, non interessato dallo scoppio, ma sarebbe stato chiamato di sopra per sistemare alcune scaffalature metalliche. Troppe tragedie sul lavoro nei giorni che dovrebbero segnare “la ripresa”.